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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2458245924602461

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:47

які думки по долару на наступний тиждень?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:51

  Senkiv написав:які думки по долару на наступний тиждень?

*Відправлено з Чату

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:01

  zzzzzz написав:Без комментариев. Пусть каждый кто в теме делает выводы.Кстати, интересно почитать выводы уважаемых участников форума. Кто,что думает. У кого какие мысли ?


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Депозиты растут,но со скоростью капитализации процентов,никакого излишнего жира нет и не предвидится,если кто не согласен,пусть глянет на графики прироста депо например с 2000 по 2008-й.
Объём кредитов вроде как падает,но реально думаю они топчутся на месте,потихоньку закрываются всяческие валютные ипотеки бахматюков и жеваго,полученные до 2008-го,списываются изначально понятно невозвратные кредиты,например те,которые взял бенефициар на свои заправки и буковели.
А новые кредиты зачем? Что открываются новые производства? Вон открывали в прошлые годы ангары по скручиванию кабелей,так один шоколадник летал на эти праздники жизни и устраивал настоящие шоу покращення, с круглосуточной трансляцией по всем каналам телебачення последующие полгода как минимум.
Так что самое настоящее болото,ни прорывов,ни падений,уровень промпроизводства этому самый яркий показатель.
Какие перспективы? Думаю никаких,все поняли чем занимается Гончарук с формальным начальником,так что всё зависит от мировой конъюнктуры, от уровня спроса на металл и урожай,у нас уже урожай в 2 раза по объёмам экспорта обогнал металл,так что 80 мио тонн собрали,живём до следующего лета,а там будет видно(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:25

до нового года зелень 24 или 26, какие мысли господа?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Oleg_Sa написав:до нового года зелень 24 или 26, какие мысли господа?

- трохи не так запитуєте :)
- питання має бути поставлене так:
....до Нового року, зелень буде, ХОЧА Б 26? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:48

  Alex2007 написав:
  orest написав:Всі перераховані вище чинники і тривала стабільність курсу з перспективою подальшого зміцнення грн., найочевидніше, приведуть наступного року до курсу в 23 чи нижче. Адже цього року (особливо літом) курс зумовили не цілих 4 млрд від нерезидентів, а якщо конвертуватися почнуть громадяни? Адже тільки на депозитах 9 млрд!!!!! І це ще не все, є ще в матрасах.


Мені здається, що 23 легше якщо і організовувати, то зараз, у наближчі 3 міс-півроку, поки клієнти ще "горячие".
Якщо будуть проміжні 26-27 (не такі як тиждень тому, 26, які начебто були, а насправді - не зовсім, а спражні 26-27 на пару тижнів), то 23 складніше потім (наступного літа) буде організувати.
Зараз вже йде гра на виснаження.

І щодо тих кто отримує зарплату в гривнях зараз почувають себе нормально.
Я б так не сказав, так як доводиться сумувати над нахом'яченною зеленню. :lol: Навіть би і здав би її і поклав би на депо, але глядячи на такі гойдалки - нуєгонах, влетіти можна замість профіту, або потрібні майже щоденні швидкі кєди. :mrgreen:

За поїздку найбільше вражений Харковом, перед тим там був весною цього року і у вересні минулого, місто змінилося, кількість нових дорогих авто вражає.

Навряд чи кількість нових дорогих авто сильно зросла з весни.
Дорогих автівок і в Одесі вистачає. І їх було багато і в лютому 2015. :)

Вітаю
- для 23 найближчим часом підстав і фундаменту не бачу, для потім - все описав
- 26 чи трохи більше чекаю ближче до кінця місяця і в листопаді(про що писав), зараз бовтаємося між 24,8 і 25,5. Правда для мене був сюрприз, що не підросли на погашенні, яке відбулося в середу, як буде час розберусь куди ділися численні млрд і хто погашався, а може zzzzzz чи Сибарит вже знають і підкажуть
- короткий підскок, на якому хороші спеціалісти встигли злитися, був зумовлений одноденним аномальним попитом, також цікаво хто то був. А готівка псіханула через те, що більшість населення фінансово не грамотні і чекають ракети ну і "спеціалістів" в різних місцях вистачає, щоб невмправдані очікування розігнати
- сумувати з приводу наявності змісту не має, життя коротке, треба радіти і насолоджуватися, при необхідності і можливості вчитися і вдосконалюватися, коригувати діяльність
- Одеса і Харків "ето две большие разници", тай в 14-15 до вас багато авто з Донецька, Луганська та й Харкова приїхали. А Харків таки змінився. Зараз черга Дніпра, Кривого Рогу, Маріуполя.
П.С. Наступного тижня з вівторка, швидше всього, без ексцесів, хоч знову зявилися думки про 24 в спеціалістів ТА, які не помилялися цього року :shock:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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