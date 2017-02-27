Додано: Суб 12 жов, 2019 15:48

Alex2007 написав: orest написав: Всі перераховані вище чинники і тривала стабільність курсу з перспективою подальшого зміцнення грн., найочевидніше, приведуть наступного року до курсу в 23 чи нижче. Адже цього року (особливо літом) курс зумовили не цілих 4 млрд від нерезидентів, а якщо конвертуватися почнуть громадяни? Адже тільки на депозитах 9 млрд!!!!! І це ще не все, є ще в матрасах. Всі перераховані вище чинники і тривала стабільність курсу з перспективою подальшого зміцнення грн., найочевидніше, приведуть наступного року до курсу в 23 чи нижче. Адже цього року (особливо літом) курс зумовили не цілих 4 млрд від нерезидентів, а якщо конвертуватися почнуть громадяни? Адже тільки на депозитах 9 млрд!!!!! І це ще не все, є ще в матрасах.



Мені здається, що 23 легше якщо і організовувати, то зараз, у наближчі 3 міс-півроку, поки клієнти ще "горячие".

Якщо будуть проміжні 26- 27 (не такі як тиждень тому, 26, які начебто були, а насправді - не зовсім, а спражні 26-27 на пару тижнів), то 23 складніше потім (наступного літа) буде організувати.

Зараз вже йде гра на виснаження.



І щодо тих кто отримує зарплату в гривнях зараз почувають себе нормально.

Я б так не сказав, так як доводиться сумувати над нахом'яченною зеленню. Навіть би і здав би її і поклав би на депо, але глядячи на такі гойдалки - нуєгонах, влетіти можна замість профіту, або потрібні майже щоденні швидкі кєди.



За поїздку найбільше вражений Харковом, перед тим там був весною цього року і у вересні минулого, місто змінилося, кількість нових дорогих авто вражає.

Навряд чи кількість нових дорогих авто сильно зросла з весни.

Дорогих автівок і в Одесі вистачає. І їх було багато і в лютому 2015. Мені здається, що 23 легше якщо і організовувати, то зараз, у наближчі 3 міс-півроку, поки клієнти ще "горячие".Якщо будуть проміжні 26-(не такі як тиждень тому, 26, які начебто були, а насправді - не зовсім, а спражні 26-на пару тижнів), то 23 складніше потім (наступного літа) буде організувати.Зараз вже йде гра на виснаження.І щодо тих кто отримує зарплату в гривнях зараз почувають себе нормально.Я б так не сказав, так як доводиться сумувати над нахом'яченною зеленню.Навіть би і здав би її і поклав би на депо, але глядячи на такі гойдалки - нуєгонах, влетіти можна замість профіту, або потрібні майже щоденні швидкі кєди.Навряд чи кількість нових дорогих авто сильно зросла з весни.Дорогих автівок і в Одесі вистачає. І їх було багато і в лютому 2015.

Вітаю- для 23 найближчим часом підстав і фундаменту не бачу, для потім - все описав- 26 чи трохи більше чекаю ближче до кінця місяця і в листопаді(про що писав), зараз бовтаємося між 24,8 і 25,5. Правда для мене був сюрприз, що не підросли на погашенні, яке відбулося в середу, як буде час розберусь куди ділися численні млрд і хто погашався, а може zzzzzz чи Сибарит вже знають і підкажуть- короткий підскок, на якому хороші спеціалісти встигли злитися, був зумовлений одноденним аномальним попитом, також цікаво хто то був. А готівка псіханула через те, що більшість населення фінансово не грамотні і чекають ракети ну і "спеціалістів" в різних місцях вистачає, щоб невмправдані очікування розігнати- сумувати з приводу наявності змісту не має, життя коротке, треба радіти і насолоджуватися, при необхідності і можливості вчитися і вдосконалюватися, коригувати діяльність- Одеса і Харків "ето две большие разници", тай в 14-15 до вас багато авто з Донецька, Луганська та й Харкова приїхали. А Харків таки змінився. Зараз черга Дніпра, Кривого Рогу, Маріуполя.П.С. Наступного тижня з вівторка, швидше всього, без ексцесів, хоч знову зявилися думки про 24 в спеціалістів ТА, які не помилялися цього року