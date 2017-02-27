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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 16:33
vovan_prm написав: freeze написав:
Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!
Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.
єдиний нюанс
Не можна постійно все ускладнювати і одночасно закручування гайки з обох сторін
Якщо ускладнюєтья кодування касових і збільшуються штрафи то для збереження на попередньому рівні кількості тих хто перевіояє- хоч десь повинно щось спростити - в пртивному разі наказували будуть тільки тих хто чимось насолодив владі податкові чи меру....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:35
vovan_prm написав: freeze написав:
Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!
Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.
І я за те щоб платили всі. Може тоді ті що платять завжди зможуть платити менше і більше в розвиток вкласти чи в Полтаві нарешті дороги поремонтують, чи вистачить не тільки на ремонт дорожнього полотна між Запоріжжям і Маріуполем а й на обочину.
І якщо я в наступній поїздці побачу, що в місцевих мережах супермаркетів на сході-півдні-центрі країни дають нарешті ФІСКАЛЬНІ ЧЕКИ на касах - повірю що щось змінюється. А поки...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:50
andrein написав: greenozon написав: Libo написав:
в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные
як західні люди накопичують собі на старість?
В золоте сберегать надо. Только золото (даже безналичное) сберегает ценность заработанных денег.
2000 г унция 300 долл.
2019 г. унция 1500 долл.
Золото фиксирует заработанное.
Не верьте бумажкам !
безналичное золото не гарантируется фондом.[/quote]
у меня лежало в надре 100 грамм, вернули гривной, но вернули...
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:08
vovan_prm написав:
Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!
Добавлю к этому, что такие попытки предпринимали все власти в начале правления. Потом, чем ближе к выборам, тем попытки слабее. Я помню пару попыток упразднить упрощенку.
Дается это с трудом. С тезисом согласны все, но все хотят, чтобы начинали другие
orest написав:
вистачить не тільки на ремонт дорожнього полотна між Запоріжжям і Маріуполем а й на обочину
Желание сдать побыстрее и отчитаться у нас еще сильнее, чем нежелание платить налоги. Поэтому сдавать дороги, и не только дороги, с недоделками будут всегда, независимо от количества денег. Обочины еще облагородят.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:19
freeze написав: vovan_prm написав: freeze написав:
Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!
Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.
Кроме Коломойского. Кроме оффшоров. Все так все, сделаем их вместе, но начнем всё-таки с Долярчика
.
... самого ярого/яскравого/віруючого в добрі справи/наміри команди Зе?!
- а по-іншому, у нас НЕ буває!
- який кінь тягне - того ще й б'ють!©(народна мудрість)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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