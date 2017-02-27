freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис: НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!
Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.
єдиний нюанс Не можна постійно все ускладнювати і одночасно закручування гайки з обох сторін Якщо ускладнюєтья кодування касових і збільшуються штрафи то для збереження на попередньому рівні кількості тих хто перевіояє- хоч десь повинно щось спростити - в пртивному разі наказували будуть тільки тих хто чимось насолодив владі податкові чи меру....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис: НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!
Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.
І я за те щоб платили всі. Може тоді ті що платять завжди зможуть платити менше і більше в розвиток вкласти чи в Полтаві нарешті дороги поремонтують, чи вистачить не тільки на ремонт дорожнього полотна між Запоріжжям і Маріуполем а й на обочину. І якщо я в наступній поїздці побачу, що в місцевих мережах супермаркетів на сході-півдні-центрі країни дають нарешті ФІСКАЛЬНІ ЧЕКИ на касах - повірю що щось змінюється. А поки...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
vovan_prm написав:Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис: НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!
Добавлю к этому, что такие попытки предпринимали все власти в начале правления. Потом, чем ближе к выборам, тем попытки слабее. Я помню пару попыток упразднить упрощенку. Дается это с трудом. С тезисом согласны все, но все хотят, чтобы начинали другие
orest написав:вистачить не тільки на ремонт дорожнього полотна між Запоріжжям і Маріуполем а й на обочину
Желание сдать побыстрее и отчитаться у нас еще сильнее, чем нежелание платить налоги. Поэтому сдавать дороги, и не только дороги, с недоделками будут всегда, независимо от количества денег. Обочины еще облагородят.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
edvardd написав:у меня лежало в надре 100 грамм, вернули гривной, но вернули...
Вам повезло, поскольку, вероятно, что договор с банком "Надра" о вкладе в банковских металлах (золоте) был заключен у Вас до июля 2014 года.
Однако с июля 2014 года вклады в банковских металлах уже не гарантируются Фондом ввиду внесения изменений в статью 26 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" указанным ниже Законом:
freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес. Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.
)) Если что - я сам ФОП.
сама идея правильная, без рро, мы из тени не выйдем никогда. И спокойно, местные фопы, клацали бы на этом рро. НО вся проблема в деталях. У нас, закон выписан так, что в РРО, перед продажей, нужно запрограммировать ассортимент с ценой! Представьте себе Доллярчика, который сотни втулок, спиц, звонков, колес... программирует в рро, забивая на каждый цену! Это лютый треш. В Евпропе РРО считает просто оборот. Но мы не ищем легких путей визуализируйте, как все это администрировать!? )) Если что - я сама ФОП.
vhata Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!