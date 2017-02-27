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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2460246124622463>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:33

  vovan_prm написав:
  freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.

Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!

Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.
єдиний нюанс
Не можна постійно все ускладнювати і одночасно закручування гайки з обох сторін
Якщо ускладнюєтья кодування касових і збільшуються штрафи то для збереження на попередньому рівні кількості тих хто перевіояє- хоч десь повинно щось спростити - в пртивному разі наказували будуть тільки тих хто чимось насолодив владі податкові чи меру....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:35

  vovan_prm написав:
  freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.

Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!

Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.

І я за те щоб платили всі. Може тоді ті що платять завжди зможуть платити менше і більше в розвиток вкласти чи в Полтаві нарешті дороги поремонтують, чи вистачить не тільки на ремонт дорожнього полотна між Запоріжжям і Маріуполем а й на обочину.
І якщо я в наступній поїздці побачу, що в місцевих мережах супермаркетів на сході-півдні-центрі країни дають нарешті ФІСКАЛЬНІ ЧЕКИ на касах - повірю що щось змінюється. А поки...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:50

  andrein написав:
  greenozon написав:
  Libo написав:в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные


як західні люди накопичують собі на старість?

В золоте сберегать надо. Только золото (даже безналичное) сберегает ценность заработанных денег.
2000 г унция 300 долл.
2019 г. унция 1500 долл.
Золото фиксирует заработанное.
Не верьте бумажкам !

безналичное золото не гарантируется фондом.[/quote]


у меня лежало в надре 100 грамм, вернули гривной, но вернули...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!

Добавлю к этому, что такие попытки предпринимали все власти в начале правления. Потом, чем ближе к выборам, тем попытки слабее. Я помню пару попыток упразднить упрощенку.
Дается это с трудом. С тезисом согласны все, но все хотят, чтобы начинали другие :)
  orest написав:вистачить не тільки на ремонт дорожнього полотна між Запоріжжям і Маріуполем а й на обочину

Желание сдать побыстрее и отчитаться у нас еще сильнее, чем нежелание платить налоги. Поэтому сдавать дороги, и не только дороги, с недоделками будут всегда, независимо от количества денег. Обочины еще облагородят.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:47

..і навіть, труть, переважно лише мої дописи!

  freeze написав:
  vovan_prm написав:
  freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.

Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!

Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.


Кроме Коломойского. Кроме оффшоров. Все так все, сделаем их вместе, но начнем всё-таки с Долярчика.

... самого ярого/яскравого/віруючого в добрі справи/наміри команди Зе?! :mrgreen:

- а по-іншому, у нас НЕ буває! :mrgreen:
- який кінь тягне - того ще й б'ють!©(народна мудрість)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:у меня лежало в надре 100 грамм, вернули гривной, но вернули...

Вам повезло, поскольку, вероятно, что договор с банком "Надра" о вкладе в банковских металлах (золоте) был заключен у Вас до июля 2014 года.

Однако с июля 2014 года вклады в банковских металлах уже не гарантируются Фондом ввиду внесения изменений в статью 26 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" указанным ниже Законом:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/158 ... %E0%EB#w11
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:58

  freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.

)) Если что - я сам ФОП.
сама идея правильная, без рро, мы из тени не выйдем никогда. И спокойно, местные фопы, клацали бы на этом рро.
НО вся проблема в деталях.
У нас, закон выписан так, что в РРО, перед продажей, нужно запрограммировать ассортимент с ценой! Представьте себе Доллярчика, который сотни втулок, спиц, звонков, колес... программирует в рро, забивая на каждый цену! Это лютый треш.
В Евпропе РРО считает просто оборот. Но мы не ищем легких путей :( визуализируйте, как все это администрировать!?
)) Если что - я сама ФОП.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:03

vhata
Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:07

Зображення


Друзья, хочу обратить ваше внимание . Вчера президент провел встречу. С банкирами, руководством НБУ, ФГВФЛ, силовиками, министром финансов....

https://www.president.gov.ua/news/v-ofi ... auRA2t2yRc

Кстати объявление подозрений Живаго, и возобновление судов по Бахматюку вероятно это звенья одной цепи. Только мне что-то слабо в это верится.

А про Коломойского мммм...это вообще песня....
только что про верил Приват , на 1 сенбря по кредитам юр.лиц сформировано залогов на 212,4 млрд.грн.
Живите своим умом!
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