Додано: Суб 12 жов, 2019 17:58

freeze написав: Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.

Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.



)) Если что - я сам ФОП. Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.)) Если что - я сам ФОП.

сама идея правильная, без рро, мы из тени не выйдем никогда. И спокойно, местные фопы, клацали бы на этом рро.У нас, закон выписан так, что в РРО, перед продажей, нужно запрограммировать ассортимент с ценой! Представьте себе Доллярчика, который сотни втулок, спиц, звонков, колес... программирует в рро, забивая на каждый цену! Это лютый треш.В Евпропе РРО считает просто оборот. Но мы не ищем легких путейвизуализируйте, как все это администрировать!?)) Если что - я сама ФОП.