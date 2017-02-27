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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2460246124622463

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, ВСЕ - означает ВСЕ. И каждый из нас в том числе.

По РРО, считаю достаточно фиксировать сам факт оплаты, т.е. сумму.
Регистратор расчетных операций по определению не инструмент учета ценностей в натуральном измерении.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:08

  zzzzzz написав:vhata
Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!
не надо про программирование, я фоп, лет так 16, точно. Это НЕВЫПОЛНИМО ДЛЯ ФОПА! когда импорт, привязан к курсу, когда пересортица и пр. , когда половина фопов учет ведет в терадке...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:10

  orest написав:
  vovan_prm написав:
  freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.

Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!

Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.

І я за те щоб платили всі. Може тоді ті що платять завжди зможуть платити менше і більше в розвиток вкласти чи в Полтаві нарешті дороги поремонтують, чи вистачить не тільки на ремонт дорожнього полотна між Запоріжжям і Маріуполем а й на обочину.
І якщо я в наступній поїздці побачу, що в місцевих мережах супермаркетів на сході-півдні-центрі країни дають нарешті ФІСКАЛЬНІ ЧЕКИ на касах - повірю що щось змінюється. А поки...

Я вот давно заметил , на заправках бени у кассиров всегда становяться какие то кислые лица когда заявляеш шо нужен фискальный чек а не тот шо от ПК.
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 12 жов, 2019 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:11

  vovan_prm написав:Коллеги, ВСЕ - означает ВСЕ. И каждый из нас в том числе.

По РРО, считаю достаточно фиксировать сам факт оплаты, т.е. сумму.
Регистратор расчетных операций по определению не инструмент учета ценностей в натуральном измерении.
расскажите это нашим реформаторам :)
это так просто! И надо было сделать лет 15 назад.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:14

  vhata написав:
  zzzzzz написав:vhata
Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!
не надо про программирование, я фоп, лет так 16, точно. Это НЕВЫПОЛНИМО ДЛЯ ФОПА! когда импорт, привязан к курсу, когда пересортица и пр. , когда половина фопов учет ведет в терадке...

Видимо, на то и рассчитано. Чтоб не мешали крупному бизнесу работать. :evil:
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:18

vhata Нужно понимать разницу между бухгалтерским и налоговым учетом.
Ведение бухгалтерского учета для самозанятого ФОПа давно признана нецелесообразной.
Проблема в том, что малообразованные законотворцы снова и снова смешивают бухгалтерский и налоговый учет в кучу, вместо того, чтобы четко провести грань.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:30

  vovan_prm написав:vhata Нужно понимать разницу между бухгалтерским и налоговым учетом.
Ведение бухгалтерского учета для самозанятого ФОПа давно признана нецелесообразной.
Проблема в том, что малообразованные законотворцы снова и снова смешивают бухгалтерский и налоговый учет в кучу, вместо того, чтобы четко провести грань.
не надо нырять в эти "учетные дебри", дайте людям покоя, пусть продают спокойно носки, запчасти, мыльницы... Это так просто, но мы не ищем легких путей :((( блин

ps: Весной свернула бизнес, в котором была 25 лет, Слава Богу! Нельзя сказать, что нуждаюсь в деньгах, но решила монетизировать хобби, что бы не скучно :)
И что вы думаете, мои бухи, мозг сломали, как это провести по белому... и та-да — В НАШЕЙ СТРАНЕ, ПО БЕЛОМУ, этим заниматься НЕВОЗМОЖНО! Точка.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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