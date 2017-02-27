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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:07
Коллеги, ВСЕ - означает ВСЕ. И каждый из нас в том числе.
По РРО, считаю достаточно фиксировать сам факт оплаты, т.е. сумму.
Регистратор расчетных операций по определению не инструмент учета ценностей в натуральном измерении.
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:08
zzzzzz написав:vhata
Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!
не надо про программирование, я фоп, лет так 16, точно. Это НЕВЫПОЛНИМО ДЛЯ ФОПА!
когда импорт, привязан к курсу, когда пересортица и пр. , когда половина фопов учет ведет в терадке...
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:10
orest написав: vovan_prm написав: freeze написав:
Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!
Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.
І я за те щоб платили всі. Може тоді ті що платять завжди зможуть платити менше і більше в розвиток вкласти чи в Полтаві нарешті дороги поремонтують, чи вистачить не тільки на ремонт дорожнього полотна між Запоріжжям і Маріуполем а й на обочину.
І якщо я в наступній поїздці побачу, що в місцевих мережах супермаркетів на сході-півдні-центрі країни дають нарешті ФІСКАЛЬНІ ЧЕКИ на касах - повірю що щось змінюється. А поки...
Я вот давно заметил , на заправках бени у кассиров всегда становяться какие то кислые лица когда заявляеш шо нужен фискальный чек а не тот шо от ПК.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Суб 12 жов, 2019 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:11
vovan_prm написав:
Коллеги, ВСЕ - означает ВСЕ. И каждый из нас в том числе.
По РРО, считаю достаточно фиксировать сам факт оплаты, т.е. сумму.
Регистратор расчетных операций по определению не инструмент учета ценностей в натуральном измерении.
расскажите это нашим реформаторам
это так просто! И надо было сделать лет 15 назад.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:14
vhata написав: zzzzzz написав:vhata
Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!
не надо про программирование, я фоп, лет так 16, точно. Это НЕВЫПОЛНИМО ДЛЯ ФОПА!
когда импорт, привязан к курсу, когда пересортица и пр. , когда половина фопов учет ведет в терадке...
Видимо, на то и рассчитано. Чтоб не мешали крупному бизнесу работать.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:18
vhata Нужно понимать разницу между бухгалтерским и налоговым учетом.
Ведение бухгалтерского учета для самозанятого ФОПа давно признана нецелесообразной.
Проблема в том, что малообразованные законотворцы снова и снова смешивают бухгалтерский и налоговый учет в кучу, вместо того, чтобы четко провести грань.
Моё среднесрочное кредо:
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:30
vovan_prm написав:vhata
Нужно понимать разницу между бухгалтерским и налоговым учетом.
Ведение бухгалтерского учета для самозанятого ФОПа давно признана нецелесообразной.
Проблема в том, что малообразованные законотворцы снова и снова смешивают бухгалтерский и налоговый учет в кучу, вместо того, чтобы четко провести грань.
не надо нырять в эти "учетные дебри", дайте людям покоя, пусть продают спокойно носки, запчасти, мыльницы... Это так просто, но мы не ищем легких путей
(( блин
ps: Весной свернула бизнес, в котором была 25 лет, Слава Богу! Нельзя сказать, что нуждаюсь в деньгах, но решила монетизировать хобби, что бы не скучно
И что вы думаете, мои бухи, мозг сломали, как это провести по белому... и та-да — В НАШЕЙ СТРАНЕ, ПО БЕЛОМУ, этим заниматься НЕВОЗМОЖНО! Точка.
осторожно, пишу из провинции
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