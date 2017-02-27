Додано: Суб 12 жов, 2019 19:14

orest написав: Змінився з весни і депресивний Кропивницький.

Змінився з весни і депресивний Кропивницький.

Интересно, с кем вы общались, что так поверили в Зебудущее.Расскажу немного другую правду, т.к. приехал к родственника в вышеупомянутый город.Завод "Червона Зірка" и "Гідросила".Половину производства перевезли в этом году в Беларусь. Причины? - основной заказчик это Россия и Беларусь. Не выгодно держать здесь производство с таким курсом. Мало того, что в ценовом сегменте мы стали не самые дешевые, так еще и начало страдать качество, т.к. лоббируют повышение темпов производства для заработка на объемах.Дядя работает на заводе почти 5 лет, сейчас на руководящей должности. Думает, что следующее лето проведет где-то под Краковом, на производстве полуфаблрикатов.Идем далее. Районные центры, которые объединяют в громады.Компанеевский районный центр - укрупнение. В Кировоградской области теперь будет всего 3!!! районных центра. Больницу закрывают, т.к. нет финансирования. Люди в шоке.Муж тети. Бизнес идет очень плохо (металопластиковые окна, двери и тд).Ищет где зарабатывать деньги.Родственник еще один занимается ремонтами. С зимы практически нет заказов. До этого была обычно очередь на пол года-год вперед.Одноклассник. Точка на рынке по продаже вещей - думает закрывать, т.к. торга толком нет и еще боится этих кассовых аппаратов. Где дальше работать пока не знает (думает о Польше).Одноклассник. Кафе (пиво, кофе и тд). Закрыл в августе. Готовит документы...