Коллеги, ВСЕ - означает ВСЕ. И каждый из нас в том числе.
По РРО, считаю достаточно фиксировать сам факт оплаты, т.е. сумму.
Регистратор расчетных операций по определению не инструмент учета ценностей в натуральном измерении.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коллеги, ВСЕ - означает ВСЕ. И каждый из нас в том числе.
По РРО, считаю достаточно фиксировать сам факт оплаты, т.е. сумму.
Регистратор расчетных операций по определению не инструмент учета ценностей в натуральном измерении.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:08
не надо про программирование, я фоп, лет так 16, точно. Это НЕВЫПОЛНИМО ДЛЯ ФОПА! когда импорт, привязан к курсу, когда пересортица и пр. , когда половина фопов учет ведет в терадке...
осторожно, пишу из провинции
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:10
Я вот давно заметил , на заправках бени у кассиров всегда становяться какие то кислые лица когда заявляеш шо нужен фискальный чек а не тот шо от ПК.
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 12 жов, 2019 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:11
расскажите это нашим реформаторам
это так просто! И надо было сделать лет 15 назад.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:14
Видимо, на то и рассчитано. Чтоб не мешали крупному бизнесу работать.
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:18
vhata Нужно понимать разницу между бухгалтерским и налоговым учетом.
Ведение бухгалтерского учета для самозанятого ФОПа давно признана нецелесообразной.
Проблема в том, что малообразованные законотворцы снова и снова смешивают бухгалтерский и налоговый учет в кучу, вместо того, чтобы четко провести грань.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:30
не надо нырять в эти "учетные дебри", дайте людям покоя, пусть продают спокойно носки, запчасти, мыльницы... Это так просто, но мы не ищем легких путей (( блин
ps: Весной свернула бизнес, в котором была 25 лет, Слава Богу! Нельзя сказать, что нуждаюсь в деньгах, но решила монетизировать хобби, что бы не скучно
И что вы думаете, мои бухи, мозг сломали, как это провести по белому... и та-да — В НАШЕЙ СТРАНЕ, ПО БЕЛОМУ, этим заниматься НЕВОЗМОЖНО! Точка.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно, с кем вы общались, что так поверили в Зебудущее.
Расскажу немного другую правду, т.к. приехал к родственника в вышеупомянутый город.
Завод "Червона Зірка" и "Гідросила".
Половину производства перевезли в этом году в Беларусь. Причины? - основной заказчик это Россия и Беларусь. Не выгодно держать здесь производство с таким курсом. Мало того, что в ценовом сегменте мы стали не самые дешевые, так еще и начало страдать качество, т.к. лоббируют повышение темпов производства для заработка на объемах.
Дядя работает на заводе почти 5 лет, сейчас на руководящей должности. Думает, что следующее лето проведет где-то под Краковом, на производстве полуфаблрикатов.
Идем далее. Районные центры, которые объединяют в громады.
Компанеевский районный центр - укрупнение. В Кировоградской области теперь будет всего 3!!! районных центра. Больницу закрывают, т.к. нет финансирования. Люди в шоке.
Муж тети. Бизнес идет очень плохо (металопластиковые окна, двери и тд).
Ищет где зарабатывать деньги.
Родственник еще один занимается ремонтами. С зимы практически нет заказов. До этого была обычно очередь на пол года-год вперед.
Одноклассник. Точка на рынке по продаже вещей - думает закрывать, т.к. торга толком нет и еще боится этих кассовых аппаратов. Где дальше работать пока не знает (думает о Польше).
Одноклассник. Кафе (пиво, кофе и тд). Закрыл в августе. Готовит документы...
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:28
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Додано: Суб 12 жов, 2019 19:29
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