Так дивлячись коли це було. Надра валили двічі, після першого разу підлікували і якийсь час все було ок, і в цей час сам банк в звичайному порядку повертав в тому числі і золоті вклади (щоправда якийсь місяць чи два мурижили з продажем золота на біржі чи що), але віддали все до копійки гривнями, до того ж тоді золото ще й в ціні зростало і було ледь не на піках. Кажу, тому що і сам мав золотий вклад 100грам, і дійсно отримав все гривнею, ще й з відсотками. Ну а з другої спроби банк таки завалили. І тоді напевно вже не йшлося про повернення золота через фгв.