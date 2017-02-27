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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2461246224632464

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:45

  vitaliian написав:
  edvardd написав:

у меня лежало в надре 100 грамм, вернули гривной, но вернули...

Зображення

http://www.fg.gov.ua/images/docs/vkladn ... _-_WEB.pdf


Так дивлячись коли це було.
Надра валили двічі, після першого разу підлікували і якийсь час все було ок, і в цей час сам банк в звичайному порядку повертав в тому числі і золоті вклади (щоправда якийсь місяць чи два мурижили з продажем золота на біржі чи що), але віддали все до копійки гривнями, до того ж тоді золото ще й в ціні зростало і було ледь не на піках. Кажу, тому що і сам мав золотий вклад 100грам, і дійсно отримав все гривнею, ще й з відсотками.
Ну а з другої спроби банк таки завалили. І тоді напевно вже не йшлося про повернення золота через фгв.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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