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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:45
Так дивлячись коли це було.
Надра валили двічі, після першого разу підлікували і якийсь час все було ок, і в цей час сам банк в звичайному порядку повертав в тому числі і золоті вклади (щоправда якийсь місяць чи два мурижили з продажем золота на біржі чи що), але віддали все до копійки гривнями, до того ж тоді золото ще й в ціні зростало і було ледь не на піках. Кажу, тому що і сам мав золотий вклад 100грам, і дійсно отримав все гривнею, ще й з відсотками.
Ну а з другої спроби банк таки завалили. І тоді напевно вже не йшлося про повернення золота через фгв.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:44
10/9/9 написав:
Так дивлячись коли це було.
Надра валили двічі, після першого разу підлікували і якийсь час все було ок, і в цей час сам банк в звичайному порядку повертав в тому числі і золоті вклади (щоправда якийсь місяць чи два мурижили з продажем золота на біржі чи що), але віддали все до копійки гривнями, до того ж тоді золото ще й в ціні зростало і було ледь не на піках. Кажу, тому що і сам мав золотий вклад 100грам, і дійсно отримав все гривнею, ще й з відсотками.
Ну а з другої спроби банк таки завалили. І тоді напевно вже не йшлося про повернення золота через фгв.
Така сама ситуація, 100 грамів пролежали замороженими, в цей час їхня ціна зросла втричі, отримав гривню, купив доларів і ще скористався вкладом «валютний туризм», 11% річних. Щоправда зелені забирав з боєм, посилалися на непідвезення валюти у зв'язку з подіями на Майдані.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:00
vhata написав: freeze написав:
Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.
)) Если что - я сам ФОП.
сама идея правильная, без рро, мы из тени не выйдем никогда. И спокойно, местные фопы, клацали бы на этом рро. НО вся проблема в деталях.
У нас, закон выписан так, что в РРО, перед продажей, нужно запрограммировать ассортимент с ценой! Представьте себе Доллярчика, который сотни втулок, спиц, звонков, колес... программирует в рро, забивая на каждый цену! Это лютый треш.
В Евпропе РРО считает просто оборот. Но мы не ищем легких путей
визуализируйте, как все это администрировать!?
)) Если что - я сама ФОП.
.... аааааааааааа!
- кричу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:04
vhata написав: zzzzzz написав:vhata
Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!
не надо про программирование, я фоп, лет так 16, точно. Это НЕВЫПОЛНИМО ДЛЯ ФОПА!
когда импорт, привязан к курсу, когда пересортица и пр. , когда половина фопов учет ведет в терадке.
..
.... ааааааааа!
#етопяць!!!
- якось хотів тут викласти фото записи свого "бухгалтерського" зошита
- але якось стримався!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:34
Долярчик написав:
- якось хотів тут викласти фото записи свого "бухгалтерського" зошита
- але якось стримався!
не выкладывайте, все равно никто не поймет, только поржут.
осторожно, пишу из провинции
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Zebra
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