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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:45
Так дивлячись коли це було.
Надра валили двічі, після першого разу підлікували і якийсь час все було ок, і в цей час сам банк в звичайному порядку повертав в тому числі і золоті вклади (щоправда якийсь місяць чи два мурижили з продажем золота на біржі чи що), але віддали все до копійки гривнями, до того ж тоді золото ще й в ціні зростало і було ледь не на піках. Кажу, тому що і сам мав золотий вклад 100грам, і дійсно отримав все гривнею, ще й з відсотками.
Ну а з другої спроби банк таки завалили. І тоді напевно вже не йшлося про повернення золота через фгв.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:44
10/9/9 написав:
Так дивлячись коли це було.
Надра валили двічі, після першого разу підлікували і якийсь час все було ок, і в цей час сам банк в звичайному порядку повертав в тому числі і золоті вклади (щоправда якийсь місяць чи два мурижили з продажем золота на біржі чи що), але віддали все до копійки гривнями, до того ж тоді золото ще й в ціні зростало і було ледь не на піках. Кажу, тому що і сам мав золотий вклад 100грам, і дійсно отримав все гривнею, ще й з відсотками.
Ну а з другої спроби банк таки завалили. І тоді напевно вже не йшлося про повернення золота через фгв.
Така сама ситуація, 100 грамів пролежали замороженими, в цей час їхня ціна зросла втричі, отримав гривню, купив доларів і ще скористався вкладом «валютний туризм», 11% річних. Щоправда зелені забирав з боєм, посилалися на непідвезення валюти у зв'язку з подіями на Майдані.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:00
vhata написав: freeze написав:
Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.
)) Если что - я сам ФОП.
сама идея правильная, без рро, мы из тени не выйдем никогда. И спокойно, местные фопы, клацали бы на этом рро. НО вся проблема в деталях.
У нас, закон выписан так, что в РРО, перед продажей, нужно запрограммировать ассортимент с ценой! Представьте себе Доллярчика, который сотни втулок, спиц, звонков, колес... программирует в рро, забивая на каждый цену! Это лютый треш.
В Евпропе РРО считает просто оборот. Но мы не ищем легких путей
визуализируйте, как все это администрировать!?
)) Если что - я сама ФОП.
.... аааааааааааа!
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:04
vhata написав: zzzzzz написав:vhata
Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!
не надо про программирование, я фоп, лет так 16, точно. Это НЕВЫПОЛНИМО ДЛЯ ФОПА!
когда импорт, привязан к курсу, когда пересортица и пр. , когда половина фопов учет ведет в терадке.
..
.... ааааааааа!
#етопяць!!!
- якось хотів тут викласти фото записи свого "бухгалтерського" зошита
- але якось стримався!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:34
Долярчик написав:
- якось хотів тут викласти фото записи свого "бухгалтерського" зошита
- але якось стримався!
не выкладывайте, все равно никто не поймет, только поржут.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Суб 12 жов, 2019 23:07
vitaliian написав:
Никакие кредиты не запустят экономику пока есть 1. беззаконие 2. коррупция 3. монополии. Впрочем можно поискать инвесторов среди клиентов казино, какая им разница как и куда спустить деньги?
Как уже писал . Кто мешает легализировать тот же канабис ( марихуану-коноплю-план) и проституцию ? Я уже не говорю даже про игорный бизнес ( космолоты всякие) . А мешают те кто с этого кормиться - а раз власть этим не хочет заниматься - значит она с этого и кормиться. Наивно полагать что у нас станет больше наркоманов и протитуток если мы легализируем - выведем это из тени . Акцизы от канабиса раз. Налоги с зарплат тружениц два. Еще можно вспомнить закон про порнографию... когда Украина входят в топ 5 или топ 10 стран по количеству порноактрис ( имеющих гражданство Украины) такой закон выглядит смешным. . Но снимаються они где угодно только не в Украине , налоги не платяться. Вот вам выше перечисленное сходу сразу +15% если не больше к ВВП ..думаю больше...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Додано: Суб 12 жов, 2019 23:10
pesikot написав: vovan_prm написав: freeze написав:
Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:
НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!
Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.
Тогда почему команда ЗЕ! не устроила охоту на крупный бизнес ?
Ведь налоги должны платить все
Выше давали несколько версий, скорее всего они более-менее верные.
Могу еще предположить - причина в разобщенности, слабости и, по сути, безобидности каждого отдельно взятого ФОПа. Крупного бизнесмена еще надо суметь тронуть. Иногда это бывает себе дороже.
А ФОПы в принципе безобидные и на каждого легко можно найти управу с помощью налоговой и проверок. ФОПы могут что-то сделать лишь когда соберутся многотысячной толпой на Майдане, но во-первых - их еще надо там собрать, и во-вторых - их и тогда легко победить, надавив на зачинщиков. А поскольку единства нет (каждый же ФОП на своей волне и со своими проблемами, надеждами и хитрожопостью), то и раздавить это движение намного легче чем десяток толстосумов с лобби, юристами и прикормленными депутатами.
Короче, если не лажать, то можно и дорогу своему бизнесу расчистить и заодно типа с уклонением от налогов как бы побороться. Но если они и тут лажанутся, то я уж и не знаю на что они в принципе способны...
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