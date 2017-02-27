Додано: Суб 12 жов, 2019 23:10

pesikot написав: vovan_prm написав: freeze написав: Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес. Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.

Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:

НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!



Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью. Рискну предположить, что таким образом пытаются реализовать тезис:НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ!Это тот самый редкий случай когда я согласен с новой властью.

Тогда почему команда ЗЕ! не устроила охоту на крупный бизнес ?

Ведь налоги должны платить все Тогда почему команда ЗЕ! не устроила охоту на крупный бизнес ?Ведь налоги должны платить все

Выше давали несколько версий, скорее всего они более-менее верные.Могу еще предположить - причина в разобщенности, слабости и, по сути, безобидности каждого отдельно взятого ФОПа. Крупного бизнесмена еще надо суметь тронуть. Иногда это бывает себе дороже.А ФОПы в принципе безобидные и на каждого легко можно найти управу с помощью налоговой и проверок. ФОПы могут что-то сделать лишь когда соберутся многотысячной толпой на Майдане, но во-первых - их еще надо там собрать, и во-вторых - их и тогда легко победить, надавив на зачинщиков. А поскольку единства нет (каждый же ФОП на своей волне и со своими проблемами, надеждами и хитрожопостью), то и раздавить это движение намного легче чем десяток толстосумов с лобби, юристами и прикормленными депутатами.Короче, если не лажать, то можно и дорогу своему бизнесу расчистить и заодно типа с уклонением от налогов как бы побороться. Но если они и тут лажанутся, то я уж и не знаю на что они в принципе способны...