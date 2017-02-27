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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 жов, 2019 09:38
zzzzzz написав:
Я вот все жду, когда же цены на отопление и горячую воду снизят )))
В тарифы закладывали стоимость газа 8550 грн за 1000 м3
Сейчас цена упала , но тарифы никто не снизил ))))
Примечательно что все пытаются прикрыть свою Ж...старым постановление НКРЕКП ))
Но при этом цена за сам газ в квитанциях месяц от месяца снижается. Я полагаю, что дело не в Нафтогазе, а в руководстве тепловых сетей.
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reef
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Додано: Нед 13 жов, 2019 09:51
reef написав: zzzzzz написав:
Я вот все жду, когда же цены на отопление и горячую воду снизят )))
В тарифы закладывали стоимость газа 8550 грн за 1000 м3
Сейчас цена упала , но тарифы никто не снизил ))))
Примечательно что все пытаются прикрыть свою Ж...старым постановление НКРЕКП ))
Но при этом цена за сам газ в квитанциях месяц от месяца снижается. Я полагаю, что дело не в Нафтогазе, а в руководстве тепловых сетей.
По закону цену устанавливает НКРЕКП , в некоторых крупных городах местные органы власти. НАК нигде не устанавливает цену !
Живите своим умом!
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zzzzzz
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П'ят 11 жов, 2019 21:01
Zebra
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