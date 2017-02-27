Здравствуйте.
Всех с наступающим Великим Праздником ,Покровы Пресвятой Богородицы !
Всем Здоровья , Вашим Родителям , Детям .
По валюте ...растянулись
24.70 -25.00
у кого как 24.75-24.88 самое узкое что видел на окнах
С Уважением.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте.
Всех с наступающим Великим Праздником ,Покровы Пресвятой Богородицы !
Всем Здоровья , Вашим Родителям , Детям .
По валюте ...растянулись
24.70 -25.00
у кого как 24.75-24.88 самое узкое что видел на окнах
С Уважением.
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