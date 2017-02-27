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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2462246324642465

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 290
Не нижче 24.50
52%
151
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте.
Всех с наступающим Великим Праздником ,Покровы Пресвятой Богородицы !
Всем Здоровья , Вашим Родителям , Детям .
По валюте ...растянулись
24.70 -25.00
у кого как 24.75-24.88 самое узкое что видел на окнах
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:42

у каждого своя программа - где и у кого отжать монеты.
у пети была программа с коммуналками у населения. всем накинули в платёжки мин.по 100грн. и по концовке в карманы положили млрд.
у зеленского др.программа - поиметь с фопов
а суть одна - наполнить карманы себе и своим пацанам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:а суть одна - наполнить карманы себе и своим пацанам.

А Вы думаете у любой власти другие планы ?
Хорошая жизнь для народа - Вы так думаете ?
Наивность первого уровня - у детей и то меньше...
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