Додано: Нед 13 жов, 2019 12:42

у каждого своя программа - где и у кого отжать монеты.

у пети была программа с коммуналками у населения. всем накинули в платёжки мин.по 100грн. и по концовке в карманы положили млрд.

у зеленского др.программа - поиметь с фопов

а суть одна - наполнить карманы себе и своим пацанам.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.