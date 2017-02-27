Здравствуйте.
Всех с наступающим Великим Праздником ,Покровы Пресвятой Богородицы !
Всем Здоровья , Вашим Родителям , Детям .
По валюте ...растянулись
24.70 -25.00
у кого как 24.75-24.88 самое узкое что видел на окнах
С Уважением.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте.
Всех с наступающим Великим Праздником ,Покровы Пресвятой Богородицы !
Всем Здоровья , Вашим Родителям , Детям .
По валюте ...растянулись
24.70 -25.00
у кого как 24.75-24.88 самое узкое что видел на окнах
С Уважением.
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:42
у каждого своя программа - где и у кого отжать монеты.
у пети была программа с коммуналками у населения. всем накинули в платёжки мин.по 100грн. и по концовке в карманы положили млрд.
у зеленского др.программа - поиметь с фопов
а суть одна - наполнить карманы себе и своим пацанам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 13 жов, 2019 13:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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