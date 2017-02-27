Здравствуйте.
Всех с наступающим Великим Праздником ,Покровы Пресвятой Богородицы !
Всем Здоровья , Вашим Родителям , Детям .
По валюте ...растянулись
24.70 -25.00
у кого как 24.75-24.88 самое узкое что видел на окнах
С Уважением.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте.
Всех с наступающим Великим Праздником ,Покровы Пресвятой Богородицы !
Всем Здоровья , Вашим Родителям , Детям .
По валюте ...растянулись
24.70 -25.00
у кого как 24.75-24.88 самое узкое что видел на окнах
С Уважением.
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:42
у каждого своя программа - где и у кого отжать монеты.
у пети была программа с коммуналками у населения. всем накинули в платёжки мин.по 100грн. и по концовке в карманы положили млрд.
у зеленского др.программа - поиметь с фопов
а суть одна - наполнить карманы себе и своим пацанам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 13 жов, 2019 13:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 13 жов, 2019 13:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
че там после такого, $ в небеса на след неделе??
Додано: Нед 13 жов, 2019 13:54
А чем это они более особенные чем обычный мелкий бизнес ? Туда же их на первую групу ФОПами или на вторую или 5-ю придумать но вместо айтишников их туда. И думаете нужна обслуга карательным органам ? им нужна доля ! и если государство банально переведет их на единый налог ( сколько там 1000 грн\ мес ? или 1500 ? ) он будет во много раз выгодней для них же чем отстегивать карательным органам . Ну и что б не повадно было проверять ввезти мораторий на проверки например сколько там уже было для всех предпринимателей ? 3 года ? вот и усе ... кормушку картательным органам прикрыли они пусть ищут другие поля для сбора денег то и гляди настоящий криминал будут больше доить. В конце концов можно перенимать опыт Европы . И между делом это же уменьшит отток рабочей силы из Украины будут работать на родине и сюда привлекать туристов на улицу красных фонарей в Киеве , в самый большое бордель Европы но не в Антверпене , а например в Днепре или Львове ? Попутно туристы будут снимать готели и так далее и тратить тут свои деньги не только на бордели. Чем мы хуже Бельгии ? и языков ( рос.укр. и т.д. ) у нас больше используют чем в Бельгии
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Нед 13 жов, 2019 14:25
Я не хочу сильно оффтопить. Но чуть-чуть . Больше не буду
это мало что даст. Часть из них работает анонимно, что даже друзья/родственники могут точно и не знать. Тех что работают время от времени, или где-то на сайтах знакомств болтаются или еще где-то лядуют, горе-студентки, .... (та их полным полно) - вы их никогда в жизни не отловите, не докажете и не заставите уплатить налоги. Многие вообще не от хорошей жизни этим занимаются, опять таки анонимно. Поэтому я и говорю - где-то от трети из них может быть какой-то доход, и то копеечный, т.к. вы не докажете скольких клиентов и по какой цене была оказана услуга.
Вот если государство предоставит щедрые льготы - вот тогда, да, может быть. Этими ФОПами станут даже те, кто этим и не занимается.
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