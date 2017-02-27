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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2462246324642465

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 290
Не нижче 24.50
52%
151
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте.
Всех с наступающим Великим Праздником ,Покровы Пресвятой Богородицы !
Всем Здоровья , Вашим Родителям , Детям .
По валюте ...растянулись
24.70 -25.00
у кого как 24.75-24.88 самое узкое что видел на окнах
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:42

у каждого своя программа - где и у кого отжать монеты.
у пети была программа с коммуналками у населения. всем накинули в платёжки мин.по 100грн. и по концовке в карманы положили млрд.
у зеленского др.программа - поиметь с фопов
а суть одна - наполнить карманы себе и своим пацанам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:а суть одна - наполнить карманы себе и своим пацанам.

А Вы думаете у любой власти другие планы ?
Хорошая жизнь для народа - Вы так думаете ?
Наивность первого уровня - у детей и то меньше...
Hurt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

че там после такого, $ в небеса на след неделе?? https://strana.ua/news/227435-rozhkova- ... skoho.html
greenback1996
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:54

  Alex2007 написав:
  yama написав:протитуток если мы легализируем - выведем это из тени . Акцизы от канабиса раз. Налоги с зарплат тружениц два.


Сомневаюсь я что от тружениц будут какие-то существенные доходы в казне. Максимум от трети из них будут поступления в бюджет. Остальные не будут заморачиваться тетрадками, экселями, РРО, отчетами и т.д. (а и некоторым не хватит обычных мозгов это осилить :cry: ) - им проще будет обслужить карательные органы и всё. :D
Правда, появится много желающих получить кэшбэк за неполучение фискального чека :mrgreen:

Если у нас с обычным мелким и крупным бизнесом годами государство не может справиться - т.е. нормально и честно контролировать и регулировать. То с этим специфичным делом так тем более не справятся; и кто этим всем будет заниматься - не представляю.
А чем это они более особенные чем обычный мелкий бизнес ? Туда же их на первую групу ФОПами или на вторую или 5-ю придумать но вместо айтишников их туда. И думаете нужна обслуга карательным органам ? им нужна доля ! и если государство банально переведет их на единый налог ( сколько там 1000 грн\ мес ? или 1500 ? ) он будет во много раз выгодней для них же чем отстегивать карательным органам . Ну и что б не повадно было проверять ввезти мораторий на проверки например сколько там уже было для всех предпринимателей ? 3 года ? вот и усе ... кормушку картательным органам прикрыли они пусть ищут другие поля для сбора денег то и гляди настоящий криминал будут больше доить. В конце концов можно перенимать опыт Европы . И между делом это же уменьшит отток рабочей силы из Украины :mrgreen: будут работать на родине и сюда привлекать туристов на улицу красных фонарей в Киеве , в самый большое бордель Европы но не в Антверпене , а например в Днепре или Львове ? Попутно туристы будут снимать готели и так далее и тратить тут свои деньги не только на бордели. Чем мы хуже Бельгии ? и языков ( рос.укр. и т.д. ) у нас больше используют чем в Бельгии :mrgreen:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:25

  yama написав:А чем это они более особенные чем обычный мелкий бизнес ? Туда же их на первую групу ФОПами или на вторую или 5-ю придумать но вместо айтишников их туда. И думаете нужна обслуга карательным органам ? им нужна доля ! и если государство банально переведет их на единый налог ( сколько там 1000 грн\ мес ? или 1500 ? )

Я не хочу сильно оффтопить. Но чуть-чуть :D . Больше не буду
это мало что даст. Часть из них работает анонимно, что даже друзья/родственники могут точно и не знать. Тех что работают время от времени, или где-то на сайтах знакомств болтаются или еще где-то :D лядуют, горе-студентки, .... (та их полным полно) - вы их никогда в жизни не отловите, не докажете и не заставите уплатить налоги. Многие вообще не от хорошей жизни этим занимаются, опять таки анонимно. Поэтому я и говорю - где-то от трети из них может быть какой-то доход, и то копеечный, т.к. вы не докажете скольких клиентов и по какой цене была оказана услуга. :D
Вот если государство предоставит щедрые льготы - вот тогда, да, может быть. :mrgreen: Этими ФОПами станут даже те, кто этим и не занимается. :twisted:
Alex2007
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