Додано: Нед 13 жов, 2019 13:54

Alex2007 написав: yama написав: протитуток если мы легализируем - выведем это из тени . Акцизы от канабиса раз. Налоги с зарплат тружениц два. протитуток если мы легализируем - выведем это из тени . Акцизы от канабиса раз. Налоги с зарплат тружениц два.



Сомневаюсь я что от тружениц будут какие-то существенные доходы в казне. Максимум от трети из них будут поступления в бюджет. Остальные не будут заморачиваться тетрадками, экселями, РРО, отчетами и т.д. (а и некоторым не хватит обычных мозгов это осилить ) - им проще будет обслужить карательные органы и всё.

Правда, появится много желающих получить кэшбэк за неполучение фискального чека



Если у нас с обычным мелким и крупным бизнесом годами государство не может справиться - т.е. нормально и честно контролировать и регулировать. То с этим специфичным делом так тем более не справятся; и кто этим всем будет заниматься - не представляю. Сомневаюсь я что от тружениц будут какие-то существенные доходы в казне. Максимум от трети из них будут поступления в бюджет. Остальные не будут заморачиваться тетрадками, экселями, РРО, отчетами и т.д. (а и некоторым не хватит обычных мозгов это осилить) - им проще будет обслужить карательные органы и всё.Правда, появится много желающих получить кэшбэк за неполучение фискального чекаЕсли у нас с обычным мелким и крупным бизнесом годами государство не может справиться - т.е. нормально и честно контролировать и регулировать. То с этим специфичным делом так тем более не справятся; и кто этим всем будет заниматься - не представляю.

А чем это они более особенные чем обычный мелкий бизнес ? Туда же их на первую групу ФОПами или на вторую или 5-ю придумать но вместо айтишников их туда. И думаете нужна обслуга карательным органам ? им нужна доля ! и если государство банально переведет их на единый налог ( сколько там 1000 грн\ мес ? или 1500 ? ) он будет во много раз выгодней для них же чем отстегивать карательным органам . Ну и что б не повадно было проверять ввезти мораторий на проверки например сколько там уже было для всех предпринимателей ? 3 года ? вот и усе ... кормушку картательным органам прикрыли они пусть ищут другие поля для сбора денег то и гляди настоящий криминал будут больше доить. В конце концов можно перенимать опыт Европы . И между делом это же уменьшит отток рабочей силы из Украиныбудут работать на родине и сюда привлекать туристов на улицу красных фонарей в Киеве , в самый большое бордель Европы но не в Антверпене , а например в Днепре или Львове ? Попутно туристы будут снимать готели и так далее и тратить тут свои деньги не только на бордели. Чем мы хуже Бельгии ? и языков ( рос.укр. и т.д. ) у нас больше используют чем в Бельгии