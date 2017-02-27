RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2463246424652466

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 290
Не нижче 24.50
52%
151
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:38

  fler написав:
  greenback1996 написав:че там после такого, $ в небеса на след неделе?? https://strana.ua/news/227435-rozhkova- ... skoho.html

Какие небеса? Неужели не договорятся по такому вопросу тем более со "своими"?

Давайте спробуємо розібратися глибше в питанні ІВК-Приват-МВФ енд Ко.
1. Внутрішньоукраїнські проблеми для Коломойського не такі суттєві. Активи тут він вивільнив вчасно (час йому дали), гроші перекинув в Південнй, Абанк і тд. А потім його киданули і через міжнародні суди наклали арешти і обмеження на майно-активи за межами. А це уже відчутно.
2. Для активних і успішних дій в міжнародних судах ІВК треба залагодити внутрішні проблеми, і розумні і інформовані навіть не припускали варіанту, що в місцевих судах справа буде вирішена не на користь ексгубернатора. Коломойський виграє і бути інакше не може і може навіть компенсація буде символічна, адже він заробить по іншому своє. На курс грн. це не вплине та й на перемовини з МВФ (якщо банк лишать державі і компенсація буде не велика) вплину ти не має.
3. З волі і з допомогою того таки Коломойського Зе з друзями влаштував серйозні проблеми практично всім олігархам і монополіям в країні. І заходу це подобається, адже вони (тай ми) розуміємо, що наш стан і наші проблеми всі від і через монополії і олігархів. Але захід бачить і боїться, що з Коломойським може бути все не так і він може мати преференції, тому і заставляють давити як і інших. Іншого також не може бути. От зараз завдання – показати, що ІВК рівний з Ахметовим, Новинським, Медведчуком, а насправді дати скупити все солодке і тд.
4. З МВФ небезпека в іншому, їх керманичі обдурили вже стільки, що вони уже більше не дадуть себе дурити і гроші просто так. І якщо з ними не домовляться до нового року, а продовжать демонструвати некомпетентність, непрофесійність і увійдуть в бюджет 2020 з існуючими фіалками в голові, то вже в лютому-березні поїзд піде.
П.С. Поки що надія ще є, але з кожним днем вона все примарніша...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3381
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1811 раз.
Подякували: 2727 раз.
 
Профіль
2
4
12
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я вижу у многих коллег глубокие познания в сфере интим-услуг :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 09.09.14
Подякував: 796 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:56

А как на макрофинансовом языке объяснить что МВФ всегда давал ссуду после девальвации?

4 сентября 1998 г. МВФ одобрил трехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) размером $2 млрд 591 млн.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму $16,4 млрд и предоставил первый транш кредита в размере $4,5 млрд.


12 февраля 2015 года Украина согласовала с Международным валютным фондом основные положения для предоставления нового кредита в 17,5 млрд долларов.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 26.06.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:58

  Moneta написав:А как на макрофинансовом языке объяснить что МВФ всегда давал ссуду после девальвации?

Возможно керманычи бенут к МВФ уже когда "жареный петух клюнет"? А пока "всё хорошо" - к нему не обращаются
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9477
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6317 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:12

alex_dvornichenko Если надо будет, то сходу приплетут и организацию, и проституцию, и даже при желании торговлю людьми (в случаях надомниц и видеочатов). Плюс изготовление/хранение/распространение порнографии, которая у подобных девочек стопудово изобилует и в телефоне, и на компьютере, и в закрыты группах соцсетей. Там только стоит один раз засветиться, потом уже не соскочат. Если родители сразу не откупят, то сначала конечно дадут условно, но а там как кому повезет...
Forum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 30.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:47

Forum Зображення

Просто ПРОФИ !!!
холява
2
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1985 раз.
Подякували: 1843 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:00

orest

Добрейший Вечер "Орест".

Тут мусолится вопрос Коломойского...
Ну если так все в него уперлось , неужели нельзя дать ему какой то бизнес , поставить между гоударством и людьми (как Ахметова с углем или еще с чем то , Фирташа с газом и т.д.) и пусть зарабатывает себе на еще один ПРУВЭТ-БАНК.

Думаю ща все кааак бросяться на меня !
А на самом деле эти 5-6 олигархов как крутили Украиной так и крутят .
И ВСЕМИ НАМИ!

Не важно кто с нас будет получать Ахметов , Фирташ , и т.д.
Мы уже привыкли к роли терпил.
Эх , многострадальная Украина !
Главное , что не обгадимся перед МВФ и нам дадут кредит.

Чтобы расплатится за другие и взять следующий ,,, и так до бескончности

Какие все таки эти артисты тупые...
холява
2
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1985 раз.
Подякували: 1843 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2463246424652466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beket1961 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1592, 1593, 1594
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15932 1909766
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2019 13:55
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
281 27093
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 15:52
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6721 1461714
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 21:01
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15340)
13.10.2019 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.