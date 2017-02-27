Какие небеса? Неужели не договорятся по такому вопросу тем более со "своими"?
Давайте спробуємо розібратися глибше в питанні ІВК-Приват-МВФ енд Ко. 1. Внутрішньоукраїнські проблеми для Коломойського не такі суттєві. Активи тут він вивільнив вчасно (час йому дали), гроші перекинув в Південнй, Абанк і тд. А потім його киданули і через міжнародні суди наклали арешти і обмеження на майно-активи за межами. А це уже відчутно. 2. Для активних і успішних дій в міжнародних судах ІВК треба залагодити внутрішні проблеми, і розумні і інформовані навіть не припускали варіанту, що в місцевих судах справа буде вирішена не на користь ексгубернатора. Коломойський виграє і бути інакше не може і може навіть компенсація буде символічна, адже він заробить по іншому своє. На курс грн. це не вплине та й на перемовини з МВФ (якщо банк лишать державі і компенсація буде не велика) вплину ти не має. 3. З волі і з допомогою того таки Коломойського Зе з друзями влаштував серйозні проблеми практично всім олігархам і монополіям в країні. І заходу це подобається, адже вони (тай ми) розуміємо, що наш стан і наші проблеми всі від і через монополії і олігархів. Але захід бачить і боїться, що з Коломойським може бути все не так і він може мати преференції, тому і заставляють давити як і інших. Іншого також не може бути. От зараз завдання – показати, що ІВК рівний з Ахметовим, Новинським, Медведчуком, а насправді дати скупити все солодке і тд. 4. З МВФ небезпека в іншому, їх керманичі обдурили вже стільки, що вони уже більше не дадуть себе дурити і гроші просто так. І якщо з ними не домовляться до нового року, а продовжать демонструвати некомпетентність, непрофесійність і увійдуть в бюджет 2020 з існуючими фіалками в голові, то вже в лютому-березні поїзд піде. П.С. Поки що надія ще є, але з кожним днем вона все примарніша...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
alex_dvornichenko Если надо будет, то сходу приплетут и организацию, и проституцию, и даже при желании торговлю людьми (в случаях надомниц и видеочатов). Плюс изготовление/хранение/распространение порнографии, которая у подобных девочек стопудово изобилует и в телефоне, и на компьютере, и в закрыты группах соцсетей. Там только стоит один раз засветиться, потом уже не соскочат. Если родители сразу не откупят, то сначала конечно дадут условно, но а там как кому повезет...
Тут мусолится вопрос Коломойского... Ну если так все в него уперлось , неужели нельзя дать ему какой то бизнес , поставить между гоударством и людьми (как Ахметова с углем или еще с чем то , Фирташа с газом и т.д.) и пусть зарабатывает себе на еще один ПРУВЭТ-БАНК.
Думаю ща все кааак бросяться на меня ! А на самом деле эти 5-6 олигархов как крутили Украиной так и крутят . И ВСЕМИ НАМИ!
Не важно кто с нас будет получать Ахметов , Фирташ , и т.д. Мы уже привыкли к роли терпил. Эх , многострадальная Украина ! Главное , что не обгадимся перед МВФ и нам дадут кредит.
Чтобы расплатится за другие и взять следующий ,,, и так до бескончности