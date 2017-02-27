Додано: Нед 13 жов, 2019 17:38

fler написав: greenback1996 написав: че там после такого, $ в небеса на след неделе?? https://strana.ua/news/227435-rozhkova- ... skoho.html че там после такого, $ в небеса на след неделе??

Какие небеса? Неужели не договорятся по такому вопросу тем более со "своими"? Какие небеса? Неужели не договорятся по такому вопросу тем более со "своими"?

Давайте спробуємо розібратися глибше в питанні ІВК-Приват-МВФ енд Ко.1. Внутрішньоукраїнські проблеми для Коломойського не такі суттєві. Активи тут він вивільнив вчасно (час йому дали), гроші перекинув в Південнй, Абанк і тд. А потім його киданули і через міжнародні суди наклали арешти і обмеження на майно-активи за межами. А це уже відчутно.2. Для активних і успішних дій в міжнародних судах ІВК треба залагодити внутрішні проблеми, і розумні і інформовані навіть не припускали варіанту, що в місцевих судах справа буде вирішена не на користь ексгубернатора. Коломойський виграє і бути інакше не може і може навіть компенсація буде символічна, адже він заробить по іншому своє. На курс грн. це не вплине та й на перемовини з МВФ (якщо банк лишать державі і компенсація буде не велика) вплину ти не має.3. З волі і з допомогою того таки Коломойського Зе з друзями влаштував серйозні проблеми практично всім олігархам і монополіям в країні. І заходу це подобається, адже вони (тай ми) розуміємо, що наш стан і наші проблеми всі від і через монополії і олігархів. Але захід бачить і боїться, що з Коломойським може бути все не так і він може мати преференції, тому і заставляють давити як і інших. Іншого також не може бути. От зараз завдання – показати, що ІВК рівний з Ахметовим, Новинським, Медведчуком, а насправді дати скупити все солодке і тд.4. З МВФ небезпека в іншому, їх керманичі обдурили вже стільки, що вони уже більше не дадуть себе дурити і гроші просто так. І якщо з ними не домовляться до нового року, а продовжать демонструвати некомпетентність, непрофесійність і увійдуть в бюджет 2020 з існуючими фіалками в голові, то вже в лютому-березні поїзд піде.П.С. Поки що надія ще є, але з кожним днем вона все примарніша...