Forum написав:alex_dvornichenko Если надо будет, то сходу приплетут и организацию, и проституцию, и даже при желании торговлю людьми (в случаях надомниц и видеочатов). Плюс изготовление/хранение/распространение порнографии, которая у подобных девочек стопудово изобилует и в телефоне, и на компьютере, и в закрыты группах соцсетей. Там только стоит один раз засветиться, потом уже не соскочат. Если родители сразу не откупят, то сначала конечно дадут условно, но а там как кому повезет...
со всем согласен кроме видеочатов .... как ? ведь никак
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
orest написав: Змінився з весни і депресивний Кропивницький.
Интересно, с кем вы общались, что так поверили в Зебудущее. Расскажу немного другую правду, т.к. приехал к родственника в вышеупомянутый город.
Завод "Червона Зірка" и "Гідросила". Половину производства перевезли в этом году в Беларусь. Причины? - основной заказчик это Россия и Беларусь. Не выгодно держать здесь производство с таким курсом. Мало того, что в ценовом сегменте мы стали не самые дешевые, так еще и начало страдать качество, т.к. лоббируют повышение темпов производства для заработка на объемах. Дядя работает на заводе почти 5 лет, сейчас на руководящей должности. Думает, что следующее лето проведет где-то под Краковом, на производстве полуфаблрикатов.
Идем далее. Районные центры, которые объединяют в громады. Компанеевский районный центр - укрупнение. В Кировоградской области теперь будет всего 3!!! районных центра. Больницу закрывают, т.к. нет финансирования. Люди в шоке.
Муж тети. Бизнес идет очень плохо (металопластиковые окна, двери и тд). Ищет где зарабатывать деньги.
Родственник еще один занимается ремонтами. С зимы практически нет заказов. До этого была обычно очередь на пол года-год вперед.
Одноклассник. Точка на рынке по продаже вещей - думает закрывать, т.к. торга толком нет и еще боится этих кассовых аппаратов. Где дальше работать пока не знает (думает о Польше). Одноклассник. Кафе (пиво, кофе и тд). Закрыл в августе. Готовит документы...
Может он такой ремонтник? Нужно делать новый ремонт в новой квартире, - так к тем нескольким бригадам, где известно что приличное качество работ - не подступиться, можно не звонить, не могут в принципе назвать срок когда освободятся.
yama Там всё довольно просто. Видеочаты постоянно проводят набор моделей, так как текучка очень сильная, далеко не у всех получается, и далеко не всем нравится такая работа. А вот людей ищут как раз через рекламу и соцсети. Эти объявления прозваниваются и в студию подсылается своя модель, которая всё вынюхивает и высматривает, и потом в нужный момент откроет опергруппе двери изнутри.
edvardd написав:у меня лежало в надре 100 грамм, вернули гривной, но вернули...
Вам повезло, поскольку, вероятно, что договор с банком "Надра" о вкладе в банковских металлах (золоте) был заключен у Вас до июля 2014 года.
Однако с июля 2014 года вклады в банковских металлах уже не гарантируются Фондом ввиду внесения изменений в статью 26 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" указанным ниже Законом:
zzzzzz написав:vhata Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!
Ага, если приход товара каждьій день и ценьі меняются. Придется нанимать специального человека, чтоб программировать РРО. И так по каждому фопу
Moneta написав:А как на макрофинансовом языке объяснить что МВФ всегда давал ссуду после девальвации?
это как раз объясняется просто, когда у соседа пожар за стоимость воды для его тушения не торгуются. Кому в Европе нужен очаг нестабильности под боком, с беженцами, гиперинфляцией, уличной преступностью и прочими атрибутами? Помогали и будут помогать, без пожара - на своих условиях, когда начнется обвал пойдут на уступки.
у нацбанка появился новый кредитор - население, половина которого сидит в долларе. Можно снизить курс и заставить индивидов продавать по 24,50 то что они покупали ранее по 26-28. Зачем им мвф?
Всех с Днем Защитника Отечества ! Всех с Покровой Пресвятой Богородицы ! Мужикам -Здоровья и долгих лет секса ! Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин ! Всем Удачи !