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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2464246524662467

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 291
Не нижче 24.50
52%
152
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:14

  Forum написав:alex_dvornichenko Если надо будет, то сходу приплетут и организацию, и проституцию, и даже при желании торговлю людьми (в случаях надомниц и видеочатов). Плюс изготовление/хранение/распространение порнографии, которая у подобных девочек стопудово изобилует и в телефоне, и на компьютере, и в закрыты группах соцсетей. Там только стоит один раз засветиться, потом уже не соскочат. Если родители сразу не откупят, то сначала конечно дадут условно, но а там как кому повезет...
со всем согласен кроме видеочатов .... как ? ведь никак
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 23:00

  Любопытный написав:
  orest написав: Змінився з весни і депресивний Кропивницький.

Интересно, с кем вы общались, что так поверили в Зебудущее.
Расскажу немного другую правду, т.к. приехал к родственника в вышеупомянутый город.

Завод "Червона Зірка" и "Гідросила".
Половину производства перевезли в этом году в Беларусь. Причины? - основной заказчик это Россия и Беларусь. Не выгодно держать здесь производство с таким курсом. Мало того, что в ценовом сегменте мы стали не самые дешевые, так еще и начало страдать качество, т.к. лоббируют повышение темпов производства для заработка на объемах.
Дядя работает на заводе почти 5 лет, сейчас на руководящей должности. Думает, что следующее лето проведет где-то под Краковом, на производстве полуфаблрикатов.

Идем далее. Районные центры, которые объединяют в громады.
Компанеевский районный центр - укрупнение. В Кировоградской области теперь будет всего 3!!! районных центра. Больницу закрывают, т.к. нет финансирования. Люди в шоке.

Муж тети. Бизнес идет очень плохо (металопластиковые окна, двери и тд).
Ищет где зарабатывать деньги.

Родственник еще один занимается ремонтами. С зимы практически нет заказов. До этого была обычно очередь на пол года-год вперед.

Одноклассник. Точка на рынке по продаже вещей - думает закрывать, т.к. торга толком нет и еще боится этих кассовых аппаратов. Где дальше работать пока не знает (думает о Польше).
Одноклассник. Кафе (пиво, кофе и тд). Закрыл в августе. Готовит документы...


Может он такой ремонтник?
Нужно делать новый ремонт в новой квартире, - так к тем нескольким бригадам, где известно что приличное качество работ - не подступиться, можно не звонить, не могут в принципе назвать срок когда освободятся.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 00:47

yama Там всё довольно просто. Видеочаты постоянно проводят набор моделей, так как текучка очень сильная, далеко не у всех получается, и далеко не всем нравится такая работа. А вот людей ищут как раз через рекламу и соцсети. Эти объявления прозваниваются и в студию подсылается своя модель, которая всё вынюхивает и высматривает, и потом в нужный момент откроет опергруппе двери изнутри.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:50

  vitaliian написав:
  edvardd написав:

у меня лежало в надре 100 грамм, вернули гривной, но вернули...

Зображення

http://www.fg.gov.ua/images/docs/vkladn ... _-_WEB.pdf


В том-то и дело что вернула Юля, а не ФГВ. ФГВ не вернет.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:52

  Igneus написав:
  edvardd написав:у меня лежало в надре 100 грамм, вернули гривной, но вернули...

Вам повезло, поскольку, вероятно, что договор с банком "Надра" о вкладе в банковских металлах (золоте) был заключен у Вас до июля 2014 года.

Однако с июля 2014 года вклады в банковских металлах уже не гарантируются Фондом ввиду внесения изменений в статью 26 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" указанным ниже Законом:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/158 ... %E0%EB#w11


Они и в 2008 не гарантировались. Сам с удивлением тогда узнал.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:54

  zzzzzz написав:vhata
Само програмирование не так сложно как кажется. 200 кодов из накладной кодируется за 3 часа. самолично кодировал 3 типа разных кассовых аппарата. Но проблема в другом. Теперь что-бы все провести по закону - замахаешься !!


Ага, если приход товара каждьій день и ценьі меняются. Придется нанимать специального человека, чтоб программировать РРО. И так по каждому фопу
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:А как на макрофинансовом языке объяснить что МВФ всегда давал ссуду после девальвации?
это как раз объясняется просто, когда у соседа пожар за стоимость воды для его тушения не торгуются. Кому в Европе нужен очаг нестабильности под боком, с беженцами, гиперинфляцией, уличной преступностью и прочими атрибутами? Помогали и будут помогать, без пожара - на своих условиях, когда начнется обвал пойдут на уступки.

у нацбанка появился новый кредитор - население, половина которого сидит в долларе. Можно снизить курс и заставить индивидов продавать по 24,50 то что они покупали ранее по 26-28. Зачем им мвф?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !
холява
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