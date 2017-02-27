|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 жов, 2019 15:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По большей части стоит не запрещать, а регулировать так, чтобы этим можно было заниматься законно, но в очень жёстких рамках.
Игроманы никуда не денутся, и всегда найдут, где просрать денег - в онлайне, или подпольных заведениях. Убеждён, этих заведений, а особенно всяких космолохов, не должно быть в пределах городов, а особенно на каждой остановке. И не должно быть их рекламы в любом виде ни на ТВ, ни на радио, ни на баннерах.
К ломбардам и "швидкогрошам" должны быть жёсткие требования, которые сократили бы количество заведений, запретили бы их в спальных районах, на остановках, в киосках и пр. Раз плодятся, как тараканы - значит, больно выгодно, вот вам и первые кандидаты на усиление налогообложения, лицензии и проч.
К легализации наркоты и проституции, имхо, общество не готово, и затрагивать вопрос их легализации рано, разве что понемногу развивать ранее подняты вопрос медицинского каннабиса, и то очень аккуратно. Что до порнографии, тут для начала нужно определить, какова будет общественная реакция на либерализацию законодательства в этом направлении.
Но все же просьба закрыть тему, оффтоп все же, хоть и выходной
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:19
золотые слова и добавить вроде нечего...
здесь на форуме находил такое мнение, что сезонность колебаний гривны будет сглаживаться в дальнейшем через "знание" этого факта всеми участниками рынка.
т.е. те, которые прыгали в последний вагон за доларом па 28, теперь этого делать не будут, а в октябре затарятся па 23,70, как сейчас.
Те, что ждали зимы, что б продать баксы па28+, теперь понимают, что не дождутся этого курса теперь и будут продавать при малейшем скачке курса и тем самым уменьшая спрос на бакс других участников рынка.
Курс устаканивается, не будет сильных волн никогда теперь. А если они и будут то на день - два, не больше. Спекулям пришло тяжёлое время. Навсегда пришло.
Можно раз прыгнуть в последний вагон па28, ну два, но не постоянно. Спекули опечалены будут, что народ поумнел.
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:44
можна сказати так. що після того, як НБУ зробив дерегуляцію, вийшло так, що ринок став більш стабілізований. А нам 28 років розказували що тре обмежети, заборонити і розстріляти (шпекулянтів і валютчиків).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
|