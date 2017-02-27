|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 жов, 2019 15:03
Что по доллару на завтра?
-
Kravec_5
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 24.11.11
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2019 15:13
ЧИА написав: hxbbgaf написав:
Эти все бредовые статьи надо отменять, если все по своей воле! Пусть люди занимаются, чем хотят!
Какой неадекват ...
Наркота, игровые автоматы, ломбарды, швыдкогроши
Всегда удивлялся - почему рядом со стандартной кучкой на перекрестке в моем городе = залом игровых автоматов+ломбард+швыдкогроши нет точки продажи наркоты и зала с проститутками. все равно одними спецслужбами крышуются
Есть люди со слабой волей
Коготок увяз - и у десятка людей вокруг проблемы
Страдают и семьи, и ограбленные для дозы и много чего
Т.е. нормальное государство должно запрещать многие вещи
По большей части стоит не запрещать, а регулировать так, чтобы этим можно было заниматься законно, но в очень жёстких рамках.
Игроманы никуда не денутся, и всегда найдут, где просрать денег - в онлайне, или подпольных заведениях. Убеждён, этих заведений, а особенно всяких космолохов, не должно быть в пределах городов, а особенно на каждой остановке. И не должно быть их рекламы в любом виде ни на ТВ, ни на радио, ни на баннерах.
К ломбардам и "швидкогрошам" должны быть жёсткие требования, которые сократили бы количество заведений, запретили бы их в спальных районах, на остановках, в киосках и пр. Раз плодятся, как тараканы - значит, больно выгодно, вот вам и первые кандидаты на усиление налогообложения, лицензии и проч.
К легализации наркоты и проституции, имхо, общество не готово, и затрагивать вопрос их легализации рано, разве что понемногу развивать ранее подняты вопрос медицинского каннабиса, и то очень аккуратно. Что до порнографии, тут для начала нужно определить, какова будет общественная реакция на либерализацию законодательства в этом направлении.
Но все же просьба закрыть тему, оффтоп все же, хоть и выходной
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25740
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1127 раз.
- Подякували: 6042 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:19
Сибарит написав:
Все привыкли к ежегодной осенней девальвации, многие готовы откупаться, но при укрепляющейся гривне давит жаба
.
золотые слова и добавить вроде нечего...
здесь на форуме находил такое мнение, что сезонность колебаний гривны будет сглаживаться в дальнейшем через "знание" этого факта всеми участниками рынка.
т.е. те, которые прыгали в последний вагон за доларом па 28, теперь этого делать не будут, а в октябре затарятся па 23,70, как сейчас.
Те, что ждали зимы, что б продать баксы па28+, теперь понимают, что не дождутся этого курса теперь и будут продавать при малейшем скачке курса и тем самым уменьшая спрос на бакс других участников рынка.
Курс устаканивается, не будет сильных волн никогда теперь. А если они и будут то на день - два, не больше. Спекулям пришло тяжёлое время. Навсегда пришло.
Можно раз прыгнуть в последний вагон па28, ну два, но не постоянно. Спекули опечалены будут, что народ поумнел.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1705
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:44
Yuri_61 написав: Сибарит написав:
Все привыкли к ежегодной осенней девальвации, многие готовы откупаться, но при укрепляющейся гривне давит жаба
.
золотые слова и добавить вроде нечего...
здесь на форуме находил такое мнение, что сезонность колебаний гривны будет сглаживаться в дальнейшем через "знание" этого факта всеми участниками рынка.
т.е. те, которые прыгали в последний вагон за доларом па 28, теперь этого делать не будут, а в октябре затарятся па 23,70, как сейчас.
Те, что ждали зимы, что б продать баксы па28+, теперь понимают, что не дождутся этого курса теперь и будут продавать при малейшем скачке курса и тем самым уменьшая спрос на бакс других участников рынка.
Курс устаканивается, не будет сильных волн никогда теперь. А если они и будут то на день - два, не больше. Спекулям пришло тяжёлое время. Навсегда пришло.
Можно раз прыгнуть в последний вагон па28, ну два, но не постоянно. Спекули опечалены будут, что народ поумнел.
можна сказати так. що після того, як НБУ зробив дерегуляцію, вийшло так, що ринок став більш стабілізований. А нам 28 років розказували що тре обмежети, заборонити і розстріляти (шпекулянтів і валютчиків).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16456
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 994 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:49
У бюджет 2020 закладено курс 28,20
-
fler
-
-
- Повідомлень: 1388
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:57
Kravec_5 написав:
Что по доллару на завтра?
Похоже на рост...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1223
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:59
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1705
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:59
холява написав:
Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Зі Святом!
Слава Збройним силам України!
Слава Україні!
Смерть москалям!
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7349
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3660 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 14 жов, 2019 17:01
Libo написав: холява написав:
Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Зі Святом!
Слава Збройним силам України!
Слава Україні!
Смерть москалям!
Лібо, не будь валянком.
Ворогам!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16456
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 994 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15937
|1910885
|
|
|281
|27366
|
|
|6721
|1462062
|
П'ят 11 жов, 2019 21:01
Zebra
|