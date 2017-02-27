Додано: Пон 14 жов, 2019 15:13

ЧИА написав: hxbbgaf написав: Эти все бредовые статьи надо отменять, если все по своей воле! Пусть люди занимаются, чем хотят! Эти все бредовые статьи надо отменять, если все по своей воле! Пусть люди занимаются, чем хотят!

Какой неадекват ...

Наркота, игровые автоматы, ломбарды, швыдкогроши

Всегда удивлялся - почему рядом со стандартной кучкой на перекрестке в моем городе = залом игровых автоматов+ломбард+швыдкогроши нет точки продажи наркоты и зала с проститутками. все равно одними спецслужбами крышуются

Есть люди со слабой волей

Коготок увяз - и у десятка людей вокруг проблемы

Страдают и семьи, и ограбленные для дозы и много чего

Т.е. нормальное государство должно запрещать многие вещи Какой неадекват ...Наркота, игровые автоматы, ломбарды, швыдкогрошиВсегда удивлялся - почему рядом со стандартной кучкой на перекрестке в моем городе = залом игровых автоматов+ломбард+швыдкогроши нет точки продажи наркоты и зала с проститутками. все равно одними спецслужбами крышуютсяЕсть люди со слабой волейКоготок увяз - и у десятка людей вокруг проблемыСтрадают и семьи, и ограбленные для дозы и много чегоТ.е. нормальное государство должно запрещать многие вещи

По большей части стоит не запрещать, а регулировать так, чтобы этим можно было заниматься законно, но в очень жёстких рамках.Игроманы никуда не денутся, и всегда найдут, где просрать денег - в онлайне, или подпольных заведениях. Убеждён, этих заведений, а особенно всяких космолохов, не должно быть в пределах городов, а особенно на каждой остановке. И не должно быть их рекламы в любом виде ни на ТВ, ни на радио, ни на баннерах.К ломбардам и "швидкогрошам" должны быть жёсткие требования, которые сократили бы количество заведений, запретили бы их в спальных районах, на остановках, в киосках и пр. Раз плодятся, как тараканы - значит, больно выгодно, вот вам и первые кандидаты на усиление налогообложения, лицензии и проч.К легализации наркоты и проституции, имхо, общество не готово, и затрагивать вопрос их легализации рано, разве что понемногу развивать ранее подняты вопрос медицинского каннабиса, и то очень аккуратно. Что до порнографии, тут для начала нужно определить, какова будет общественная реакция на либерализацию законодательства в этом направлении.Но все же просьба закрыть тему, оффтоп все же, хоть и выходной