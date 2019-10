Додано: Пон 14 жов, 2019 16:44

Yuri_61 написав: Сибарит написав: Все привыкли к ежегодной осенней девальвации, многие готовы откупаться, но при укрепляющейся гривне давит жаба. Все привыкли к ежегодной осенней девальвации, многие готовы откупаться,



золотые слова и добавить вроде нечего...



здесь на форуме находил такое мнение, что сезонность колебаний гривны будет сглаживаться в дальнейшем через "знание" этого факта всеми участниками рынка.

т.е. те, которые прыгали в последний вагон за доларом па 28, теперь этого делать не будут, а в октябре затарятся па 23,70, как сейчас.

Те, что ждали зимы, что б продать баксы па28+, теперь понимают, что не дождутся этого курса теперь и будут продавать при малейшем скачке курса и тем самым уменьшая спрос на бакс других участников рынка.

Курс устаканивается, не будет сильных волн никогда теперь. А если они и будут то на день - два, не больше. Спекулям пришло тяжёлое время. Навсегда пришло.

можна сказати так. що після того, як НБУ зробив дерегуляцію, вийшло так, що ринок став більш стабілізований. А нам 28 років розказували що тре обмежети, заборонити і розстріляти (шпекулянтів і валютчиків). можна сказати так. що після того, як НБУ зробив дерегуляцію, вийшло так, що ринок став більш стабілізований. А нам 28 років розказували що тре обмежети, заборонити і розстріляти (шпекулянтів і валютчиків).

