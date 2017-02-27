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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2466246724682469

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:46

  proftpd66 написав:Александр Охримено включил Rammstein :mrgreen:

Выключите эту бородатую музу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шо то больно знакомое
https://podrobnosti.ua/206925-bankiry-k ... ollar.html
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:03

  холява написав:Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !

Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!
komp
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

komp написав:
  холява написав:Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !

Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!


Пан Холява не смог всех пациентов вылечить, иногда наука бессильна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:32

  komp написав:
  холява написав:Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !

Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!

Да, да, все защитники вылезайте, даже те, что попрятались от армии. В этот день пора снять маску сбрив бороду. Это и ваш праздник.
Black Jack - White Business
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