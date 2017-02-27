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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 жов, 2019 19:46
proftpd66 написав:
Александр Охримено включил Rammstein
Выключите эту бородатую музу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:11
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:03
холява написав:
Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !
Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:22
komp написав: холява написав:
Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !
Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!
Пан Холява не смог всех пациентов вылечить, иногда наука бессильна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:32
komp написав: холява написав:
Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !
Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!
Да, да, все защитники вылезайте, даже те, что попрятались от армии. В этот день пора снять маску сбрив бороду. Это и ваш праздник.
Black Jack - White Business
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