Выключите эту бородатую музу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 жов, 2019 19:46
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
шо то больно знакомое
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:03
Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пан Холява не смог всех пациентов вылечить, иногда наука бессильна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:32
Да, да, все защитники вылезайте, кто безмерно хотел служить в украинской армии. В этот день можно снять маску неузнаваемости, сбрив бороду. Это и ваш праздник. Нужно только прийти в военкомат.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:41
Не хочу Вас оскорБЛЯДЬ ....но Вы мне казались нормальным .
Интересно , а победа сборной Украины над Португалией тоже будет предательство , если написал не на украинском языке , который боишся изкаверкать ...?
Востаннє редагувалось холява в Пон 14 жов, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Небольшая задачка для НБУ
ArcelorMittal выводит из Украины в Германию 10 миллиардов,
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:11
Не подражайте желтой прессе, пишите, в какой валюте
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:11
1 Ну і що? Кожного року закладають космічний курс, якй і близько не справджується
2 Закладають вищий курс, щоб намалювати більші надходження в бюджет від митниці і зменшити дифіцит бюджету, щоб менше питань у всяких мвфів було. А потім як вийде.
3 Озвучений Вами курс - це чернетка КМ Гройсмана, яку закинули у ВР для галочки перед приїздом місії МВФ. А в другому читанні все перепишуть. Це вже обговорювалося 100 раз
4 перепишуть десь ось так
П.С. А для чого Ви ось то видали???
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
люди со слабой волей есть во всех государствах , но иногда запрещать плохо
Хотите на примерах ? да пожалуйста по прядку
1) вот именно что бы не надо было убивать грабить из за дозы пошел в магазин и купил канабис как алкоголь, между делом от выпивки проблем куда больше чем от наркоманов , но не запрещают, хорошо я прекрасно понимаю что легкие и тяжелые наркотики это разные вещи. Но по тяжелым предлагаю схему чуть другую - пришел в наркодиспансер сдал анализ раз нашли через неделю \ месяц пришел два нашли записался к доктору получил направление пришел - получил дозу на месте без оплаты и гарантированно без передоза, все на учете нет убийств грабежей и разбоев и есть возможность тут же предложить лечение ( если не самому наркоману то родным и близким ) Ладно по тяжелым это мое субъективное мнение . По легким много где легализировали и ничего не случилось . Если что то я даже пиво не пью .
2) пошел не официально в лучшем случае подхватил букет, в худшем ограбили или все вместе. А так будет понятно где и от кого получил букет можно будет предъявить претензии - (получить чуть ли не компенсацию - согласен трудно доказуемо). Анализы будут сдаваться хоть каждую неделю (условно хоть каждый день ) хоть какая-то но уже страховка.
3) игровые автоматы , мало кто знает , но в цивилизованных странах есть норма сколько % от вложенных/полученных денег автомат должен отдать назад в виде выигрыша , и за этим следят очень пристально , за не выполнение шальные штрафы и отзыв лицензии , так вот процент отдачи не хочу врать не помню точно но около 70-80% , условно из 1000 потраченных денег на автомат в виде выигрышей должен автомат отдать 800 грн назад. В то время как у нас за этим никто не следил и не следит и конечно при 1% спустить все куда быстрей и проще
Опять таки как пример адекватный бармен должен сказать стоп клиенту которые уже условно не может сидеть сам а там уже и охрана должна помочь вывести такого
В вашем городе конечно же есть и точки продажи наркоты и бордели , вот только как всегда наживаются отдельные личности , а государство как всегда в пролете .
Если не можешь запретить возглавь - кто-то придумал из древних
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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