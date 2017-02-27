Додано: Пон 14 жов, 2019 22:13

ЧИА написав: Всегда удивлялся - почему рядом со стандартной кучкой на перекрестке в моем городе = залом игровых автоматов (3) +ломбард+швыдкогроши нет точки продажи наркоты (1) и зала с проститутками.(2) все равно одними спецслужбами крышуются

Есть люди со слабой волей

Коготок увяз - и у десятка людей вокруг проблемы

Страдают и семьи, и ограбленные для дозы и много чего Всегда удивлялся - почему рядом со стандартной кучкой на перекрестке в моем городе = залом игровых автоматов (3) +ломбард+швыдкогроши нетвсе равно одними спецслужбами крышуютсяКоготок увяз - и у десятка людей вокруг проблемыСтрадают и семьи, и ограбленные для дозы и много чего

люди со слабой волей есть во всех государствах , но иногда запрещать плохоХотите на примерах ? да пожалуйста по прядку1) вот именно что бы не надо было убивать грабить из за дозы пошел в магазин и купил канабис как алкоголь, между делом от выпивки проблем куда больше чем от наркоманов , но не запрещают, хорошо я прекрасно понимаю что легкие и тяжелые наркотики это разные вещи. Но по тяжелым предлагаю схему чуть другую - пришел в наркодиспансер сдал анализ раз нашли через неделю \ месяц пришел два нашли записался к доктору получил направление пришел - получил дозу на месте без оплаты и гарантированно без передоза, все на учете нет убийств грабежей и разбоев и есть возможность тут же предложить лечение ( если не самому наркоману то родным и близким ) Ладно по тяжелым это мое субъективное мнение . По легким много где легализировали и ничего не случилось . Если что то я даже пиво не пью2) пошел не официально в лучшем случае подхватил букет, в худшем ограбили или все вместе. А так будет понятно где и от кого получил букет можно будет предъявить претензии - (получить чуть ли не компенсацию - согласен трудно доказуемо). Анализы будут сдаваться хоть каждую неделю (условно хоть каждый день ) хоть какая-то но уже страховка.3) игровые автоматы , мало кто знает , но в цивилизованных странах есть норма сколько % от вложенных/полученных денег автомат должен отдать назад в виде выигрыша , и за этим следят очень пристально , за не выполнение шальные штрафы и отзыв лицензии , так вот процент отдачи не хочу врать не помню точно но около 70-80% , условно из 1000 потраченных денег на автомат в виде выигрышей должен автомат отдать 800 грн назад. В то время как у нас за этим никто не следил и не следит и конечно при 1% спустить все куда быстрей и прощеОпять таки как пример адекватный бармен должен сказать стоп клиенту которые уже условно не может сидеть сам а там уже и охрана должна помочь вывести такогоВ вашем городе конечно же есть и точки продажи наркоты и бордели , вот только как всегда наживаются отдельные личности , а государство как всегда в пролете .Если не можешь запретить возглавь - кто-то придумал из древних