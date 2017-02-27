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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 246724682469247024712472>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:46

  proftpd66 написав:Александр Охримено включил Rammstein :mrgreen:

Выключите эту бородатую музу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шо то больно знакомое
https://podrobnosti.ua/206925-bankiry-k ... ollar.html
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:03

  холява написав:Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !

Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!
komp
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

komp написав:
  холява написав:Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !

Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!


Пан Холява не смог всех пациентов вылечить, иногда наука бессильна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:32

  komp написав:
  холява написав:Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !

Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!

Да, да, все защитники вылезайте, кто безмерно хотел служить в украинской армии. В этот день можно снять маску неузнаваемости, сбрив бороду. Это и ваш праздник. Нужно только прийти в военкомат.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:41

  komp написав:
  холява написав:Всех с Днем Защитника Отечества !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
Мужикам -Здоровья и долгих лет секса !
Женам -терпения и Удачи ,Здоровья и Мудрости , чтобы поддержать долгие лета мужчин !
Всем Удачи !

Ось так ФСБшні закладки і паляться! Нема такого свята, то у вас там на московщині "отечество" захищають по Сіріях і Афганістанах, а у нас День захисника УКРАЇНИ!



Не хочу Вас оскорБЛЯДЬ ....но Вы мне казались нормальным .

Интересно , а победа сборной Украины над Португалией тоже будет предательство , если написал не на украинском языке , который боишся изкаверкать ...?
Востаннє редагувалось холява в Пон 14 жов, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Небольшая задачка для НБУ


ArcelorMittal выводит из Украины в Германию 10 миллиардов,
https://strou.net/novosti/2019/2659-arc ... milliardov
холява
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:11

  холява написав:Небольшая задачка для НБУ
ArcelorMittal выводит из Украины в Германию 10 миллиардов,
https://strou.net/novosti/2019/2659-arc ... milliardov

Не подражайте желтой прессе, пишите, в какой валюте :evil:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:11

  fler написав:У бюджет 2020 закладено курс 28,20

1 Ну і що? Кожного року закладають космічний курс, якй і близько не справджується
2 Закладають вищий курс, щоб намалювати більші надходження в бюджет від митниці і зменшити дифіцит бюджету, щоб менше питань у всяких мвфів було. А потім як вийде.
3 Озвучений Вами курс - це чернетка КМ Гройсмана, яку закинули у ВР для галочки перед приїздом місії МВФ. А в другому читанні все перепишуть. Це вже обговорювалося 100 раз
4 перепишуть десь ось так https://espreso.tv/news/2019/10/08/nbu_ ... a_2020_rik
П.С. А для чого Ви ось то видали???
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:Всегда удивлялся - почему рядом со стандартной кучкой на перекрестке в моем городе = залом игровых автоматов (3) +ломбард+швыдкогроши нет точки продажи наркоты (1) и зала с проститутками.(2) все равно одними спецслужбами крышуются
Есть люди со слабой волей
Коготок увяз - и у десятка людей вокруг проблемы
Страдают и семьи, и ограбленные для дозы и много чего

люди со слабой волей есть во всех государствах , но иногда запрещать плохо
Хотите на примерах ? да пожалуйста по прядку
1) вот именно что бы не надо было убивать грабить из за дозы пошел в магазин и купил канабис как алкоголь, между делом от выпивки проблем куда больше чем от наркоманов , но не запрещают, хорошо я прекрасно понимаю что легкие и тяжелые наркотики это разные вещи. Но по тяжелым предлагаю схему чуть другую - пришел в наркодиспансер сдал анализ раз нашли через неделю \ месяц пришел два нашли записался к доктору получил направление пришел - получил дозу на месте без оплаты и гарантированно без передоза, все на учете нет убийств грабежей и разбоев и есть возможность тут же предложить лечение ( если не самому наркоману то родным и близким ) Ладно по тяжелым это мое субъективное мнение . По легким много где легализировали и ничего не случилось . Если что то я даже пиво не пью :oops: .
2) пошел не официально в лучшем случае подхватил букет, в худшем ограбили или все вместе. А так будет понятно где и от кого получил букет можно будет предъявить претензии - (получить чуть ли не компенсацию - согласен трудно доказуемо). Анализы будут сдаваться хоть каждую неделю (условно хоть каждый день ) хоть какая-то но уже страховка.
3) игровые автоматы , мало кто знает , но в цивилизованных странах есть норма сколько % от вложенных/полученных денег автомат должен отдать назад в виде выигрыша , и за этим следят очень пристально , за не выполнение шальные штрафы и отзыв лицензии , так вот процент отдачи не хочу врать не помню точно но около 70-80% , условно из 1000 потраченных денег на автомат в виде выигрышей должен автомат отдать 800 грн назад. В то время как у нас за этим никто не следил и не следит и конечно при 1% спустить все куда быстрей и проще :mrgreen:
Опять таки как пример адекватный бармен должен сказать стоп клиенту которые уже условно не может сидеть сам а там уже и охрана должна помочь вывести такого :roll:
В вашем городе конечно же есть и точки продажи наркоты и бордели , вот только как всегда наживаются отдельные личности , а государство как всегда в пролете .
Если не можешь запретить возглавь - кто-то придумал из древних :mrgreen:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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