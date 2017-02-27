очень маааленька картинка ! если постите картинки не ужимайте их !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Странновато, что за штайнмаером мы не видим зрады с Приватом. Для войны тоже нужны деньги, а если беня обанкротит страну, то воевать будет не на что. Страна в заложниках у бени, отдадут и глазом не моргнут, из-за этого нас пошлет весь мир, так как отдавать капитализированный с бюджета банк второй раз на разграбление тому же ворюге и ставить из-за этого под угрозу сотрудничество с МВФ - это высшая степень коррупции.
ArcelorMittal выводит из Украины в Германию 10 миллиардов,
Совсем небольшая. Средний дневной объем торгов. Это не единственная компания, которая выводит дивиденды. Вполне нормальное действие. Если жалко уходящих денег, можно успокоить себя мыслью, что дивиденды выплачиваются с прибыли после налогообложения.
А статейка написана в лучших традициях журналистики, может напугать. В заголовке цифра без указания валюты, в подзаголовке без указания валюты и только в тексте указано, что это в гривнах.
мне снизошло провидение шутка проведем аналогию Пакт Молотова-Риббентропа знаете ? так вот После подписания Мира с РФ , нападение РФ на Украину неизбежно .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа