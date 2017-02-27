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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24682469247024712472>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:14

  холява написав:Небольшая задачка для НБУ


ArcelorMittal выводит из Украины в Германию 10 миллиардов,
https://strou.net/novosti/2019/2659-arc ... milliardov

Слово "Германия" встречается только в заголовке.

Тема: "причём тут вообще Германия? (почему не США, или РФ, или какая-нибудь Индия)" - не раскрыта
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:15

  Yuri_61 написав:Зображення

очень маааленька картинка ! если постите картинки не ужимайте их !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:17

Странновато, что за штайнмаером мы не видим зрады с Приватом. Для войны тоже нужны деньги, а если беня обанкротит страну, то воевать будет не на что. Страна в заложниках у бени, отдадут и глазом не моргнут, из-за этого нас пошлет весь мир, так как отдавать капитализированный с бюджета банк второй раз на разграбление тому же ворюге и ставить из-за этого под угрозу сотрудничество с МВФ - это высшая степень коррупции.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Небольшая задачка для НБУ

ArcelorMittal выводит из Украины в Германию 10 миллиардов,

Совсем небольшая. Средний дневной объем торгов.
Это не единственная компания, которая выводит дивиденды. Вполне нормальное действие.
Если жалко уходящих денег, можно успокоить себя мыслью, что дивиденды выплачиваются с прибыли после налогообложения.

А статейка написана в лучших традициях журналистики, может напугать. В заголовке цифра без указания валюты, в подзаголовке без указания валюты и только в тексте указано, что это в гривнах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:20

Похерят все международные отношения, а потом скажут, что денюх нет и потому сдаемся путлеру? Как зек в конце 2013-го?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мне снизошло провидение :) шутка
проведем аналогию Пакт Молотова-Риббентропа знаете ? так вот
После подписания Мира с РФ , нападение РФ на Украину неизбежно .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:26

  hxbbgaf написав:Похерят все международные отношения, а потом скажут, что денюх нет и потому сдаемся путлеру? Как зек в конце 2013-го?

А что Вы имеете ввиду под "международные отношения"?

Покупку в кредит 30-летних американских хаммеров, рассыпающихся на ходу, и со стоимостью обслуживания больше чем они сами стоят?
Или может экспорт трудовых ресурсов в Польшу?
Или может ещё что-то?

Какими "международными отношениями" Украина должна дорожить, и какой профит от этих "международных отношений" пересичному украинцу (кроме гастарбайтерства, разной степени усложнения)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:28

  yama написав:После подписания Мира с РФ , нападение РФ на Украину неизбежно .

Кагбэ и "войну" с РФ тоже никто не подписывал.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:28

  Вкладчик1234 написав:
  hxbbgaf написав:Похерят все международные отношения, а потом скажут, что денюх нет и потому сдаемся путлеру? Как зек в конце 2013-го?

А что Вы имеете ввиду под "международные отношения"?

Покупку в кредит 30-летних американских хаммеров, рассыпающихся на ходу, и со стоимостью обслуживания больше чем они сами стоят?
Или может экспорт трудовых ресурсов в Польшу?
Или может ещё что-то?

Какими "международными отношениями" Украина должна дорожить, и какой профит от этих "международных отношений" пересичному украинцу (кроме гастарбайтерства, разной степени усложнения)?

Вы понимаете, что если бене отдадут приват вместо того, чтоб посадить его в тюрьму, нам никто не даст ни копейки? Это позиция МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:29

  hxbbgaf написав:а если беня обанкротит страну


Один или два миллиарда долларов никак не могут обанкротить страну, это вы перегибаете.

Тем более вряд ли кто-то будет какие-то деньги выплачивать, имхо, сделают Беню каким-нибудь миноритарным акционером.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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