Додано: Пон 14 жов, 2019 22:56

Вкладчик1234 написав: Те, кто подписывал этот пакт - и по факту между собой не воевали.



А какой "мир" Украина может подписать с РФ, если она с ней не воюет? (Если ошибаюсь - пожалуйста ссылку на документ)

До недавнего времени, даже действовал "договор о дружбе и сотрудничестве", и еле-еле его расторгли.

И оккупацию хотели называть "эффективным контролем" Те, кто подписывал этот пакт - иА какой "мир" Украина может подписать с РФ,(Если ошибаюсь - пожалуйста ссылку на документ)До недавнего времени, даже действовал "договор о дружбе и сотрудничестве", и еле-еле его расторгли.И оккупацию хотели называть "эффективным контролем"

а где противоречие того что вы пишите тому что я пишу ?я не вижу никакого противоречия .1) Германия и СССР - не воевали а подписали пакт о НЕ нападении. Условно это можно назвать мирным соглашением2) вы же сами пишете что - " фактически мы НЕ воюем с РФ - документов нет"( а практически ДА - надеюсь не будете это оспаривать ? потому что если будете то тут уже я бессилен тут надо других людей подключать3) дальше вы пишете что и СССР и Германия не воевалито есть вы либо путаете понятия : фактически и практически , либо просто манипулируете .Давайте я перефразирую что бы вам было понятней - подписания любых мирных соглашений с не признанними республиками ( представителями временно окупированных территорий ) их представителями или покровителями означают лишь практическое продолжениевоенного противостояния между сторонами конфликта и чем более умиротворенными и всеобъемлющими и все обещающими такие соглашения будут тем более вероятно ужесточение военного противостояния . Чем больше дадут обещаний и чем более успокаивающими и фундаментальными эти обещания будут тем более сильным будет дальнейшее противостояние и тем более вероятно их НЕ выполние . Пообещают подарить "Журавля" значит в скором времени украдут и "воробьев" . И это подтверждается каждый раз при подписании любых Минсков и перемирий и т.д. Даже банально вспоминаем обещанный зеленый коридор в Иловайске.Минские соглашения, Иловайск тому примеры , как и множество других маленькихТак понятней ?