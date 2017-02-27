Да, путлер во всем копирует гитлера. Это больное существо. Даже на свадьбе танцевал один в один.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:30
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:32
Если США или другие "партнёры" захотят отобрать-заморозить что-то - они это сделают без участия Украины
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:33
ну когда пакт Молотова-Риббентропа подписывали войны тоже как бы не было
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:40
Те, кто подписывал этот пакт - и по факту между собой не воевали.
А какой "мир" Украина может подписать с РФ, если она с ней не воюет? (Если ошибаюсь - пожалуйста ссылку на документ)
До недавнего времени, даже действовал "договор о дружбе и сотрудничестве", и еле-еле его расторгли.
И оккупацию хотели называть "эффективным контролем"
Государство "Украина" где-то как-то заявляло о своей войне с государством "РФ"?
Есть хотя бы какая-то "нота МИДа" о том, что "так и так, у нас война с РФ"?
Или может указ Президента "о войне с РФ"?
Или может постанова ВР "о войне с РФ"?
ДАТА (день, месяц, год) вступления Украины в "войну с РФ"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 14 жов, 2019 22:56, всього редагувалось 3 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...А МОЖЕТ И ВСТРЕТИМСЯ С РОССИЕЙ В ФИНАЛЕ ....
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ УКРАИНЫ НАД ПОРТУГАЛИЕЙ!(хоть бы не обматюкали )
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:56
а где противоречие того что вы пишите тому что я пишу ?
я не вижу никакого противоречия .
1) Германия и СССР - не воевали а подписали пакт о НЕ нападении
2) вы же сами пишете что - " фактически мы НЕ воюем с РФ - документов нет"( а практически ДА - надеюсь не будете это оспаривать ? потому что если будете то тут уже я бессилен тут надо других людей подключать )
3) дальше вы пишете что и СССР и Германия не воевали фактически
то есть вы либо путаете понятия : фактически и практически , либо просто манипулируете .
Давайте я перефразирую что бы вам было понятней - подписания любых мирных соглашений с не признанними республиками ( представителями временно окупированных территорий ) их представителями или покровителями означают лишь практическое продолжение ужесточения военного противостояния между сторонами конфликта и чем более умиротворенными и всеобъемлющими и все обещающими такие соглашения будут тем более вероятно ужесточение военного противостояния . Чем больше дадут обещаний и чем более успокаивающими и фундаментальными эти обещания будут тем более сильным будет дальнейшее противостояние и тем более вероятно их НЕ выполние . Пообещают подарить "Журавля" значит в скором времени украдут и "воробьев" . И это подтверждается каждый раз при подписании любых Минсков и перемирий и т.д. Даже банально вспоминаем обещанный зеленый коридор в Иловайске.
Любое соглашение будет использовано для усыпления бдительности Минские соглашения, Иловайск тому примеры , как и множество других маленьких
Так понятней ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А такий тобі документ, прокремлівське опудало підходить? Га?
Рада Федерації надала Путіну дозвіл на введення військ на територію України
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:59
не слежу так пристально на какой свадьбе о чем речь ? что и с чем сравнивать ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 14 жов, 2019 23:00
Так пусть США и РФ аналогично подпишут "пакт о ненападении", как подписали Германия и СССР.
У Польши не спрашивали её мнение тогда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 14 жов, 2019 23:03
Перепрошую у про-порохоботского опудала: чому я маю читати кремлівські документи?
Чому порохобот посилається на кремлівські документи - я навіть не питаю. Тут і так все ясно
Український документ є?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 14 жов, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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