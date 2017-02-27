yama написав:После подписания Мира с РФ , нападение РФ на Украину неизбежно .
Кагбэ и "войну" с РФ тоже никто не подписывал.
ну когда пакт Молотова-Риббентропа подписывали войны тоже как бы не было
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав:После подписания Мира с РФ , нападение РФ на Украину неизбежно .
Кагбэ и "войну" с РФ тоже никто не подписывал.
ну когда пакт Молотова-Риббентропа подписывали войны тоже как бы не было
Те, кто подписывал этот пакт - и по факту между собой не воевали.
А какой "мир" Украина может подписать с РФ, если она с ней не воюет? (Если ошибаюсь - пожалуйста ссылку на документ) До недавнего времени, даже действовал "договор о дружбе и сотрудничестве", и еле-еле его расторгли. И оккупацию хотели называть "эффективным контролем"
Государство "Украина" где-то как-то заявляло о своей войне с государством "РФ"?
Есть хотя бы какая-то "нота МИДа" о том, что "так и так, у нас война с РФ"? Или может указ Президента "о войне с РФ"? Или может постанова ВР "о войне с РФ"?
ДАТА (день, месяц, год) вступления Украины в "войну с РФ"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 14 жов, 2019 22:56, всього редагувалось 3 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Те, кто подписывал этот пакт - и по факту между собой не воевали.
А какой "мир" Украина может подписать с РФ, если она с ней не воюет? (Если ошибаюсь - пожалуйста ссылку на документ) До недавнего времени, даже действовал "договор о дружбе и сотрудничестве", и еле-еле его расторгли. И оккупацию хотели называть "эффективным контролем"
а где противоречие того что вы пишите тому что я пишу ? я не вижу никакого противоречия . 1) Германия и СССР - не воевали а подписали пакт о НЕ нападении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BE%D0%BC . Условно это можно назвать мирным соглашением 2) вы же сами пишете что - " фактически мы НЕ воюем с РФ - документов нет"( а практически ДА - надеюсь не будете это оспаривать ? потому что если будете то тут уже я бессилен тут надо других людей подключать ) 3) дальше вы пишете что и СССР и Германия не воевали фактически то есть вы либо путаете понятия : фактически и практически , либо просто манипулируете . Давайте я перефразирую что бы вам было понятней - подписания любых мирных соглашений с не признанними республиками ( представителями временно окупированных территорий ) их представителями или покровителями означают лишь практическое продолжение ужесточения военного противостояния между сторонами конфликта и чем более умиротворенными и всеобъемлющими и все обещающими такие соглашения будут тем более вероятно ужесточение военного противостояния . Чем больше дадут обещаний и чем более успокаивающими и фундаментальными эти обещания будут тем более сильным будет дальнейшее противостояние и тем более вероятно их НЕ выполние . Пообещают подарить "Журавля" значит в скором времени украдут и "воробьев" . И это подтверждается каждый раз при подписании любых Минсков и перемирий и т.д. Даже банально вспоминаем обещанный зеленый коридор в Иловайске. Любое соглашение будет использовано для усыпления бдительности Минские соглашения, Иловайск тому примеры , как и множество других маленьких Так понятней ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав:мне снизошло провидение шутка проведем аналогию Пакт Молотова-Риббентропа знаете ? так вот После подписания Мира с РФ , нападение РФ на Украину неизбежно .
Да, путлер во всем копирует гитлера. Это больное существо. Даже на свадьбе танцевал один в один.
не слежу так пристально на какой свадьбе о чем речь ? что и с чем сравнивать ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Вкладчик1234 написав:Те, кто подписывал этот пакт - и по факту между собой не воевали.
А какой "мир" Украина может подписать с РФ, если она с ней не воюет? (Если ошибаюсь - пожалуйста ссылку на документ) До недавнего времени, даже действовал "договор о дружбе и сотрудничестве", и еле-еле его расторгли. И оккупацию хотели называть "эффективным контролем"
а где противоречие того что вы пишите тому что я пишу ? я не вижу никакого противоречия . 1) Германия и СССР - не воевали а подписали пакт о НЕ нападении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BE%D0%BC . Условно это можно назвать мирным соглашением 2) вы же сами пишете что - " фактически мы НЕ воюем с РФ - документов нет"( а практически ДА - надеюсь не будете это оспаривать ? потому что если будете то тут уже я бессилен тут надо других людей подключать ) 3) дальше вы пишете что и СССР и Германия не воевали фактически то есть вы либо путаете понятия : фактически и практически , либо просто манипулируете . Давайте я перефразирую что бы вам было понятней - подписания любых мирных соглашений с не признанними республиками ( представителями временно окупированных территорий ) их представителями или покровителями означают лишь практическое продолжение ужесточения военного противостояния между сторонами конфликта и чем более умиротворенными и всеобъемлющими и все обещающими такие соглашения будут тем более вероятно ужесточение военного противостояния . Чем больше дадут обещаний и чем более успокаивающими и фундаментальными эти обещания будут тем более сильным будет дальнейшее противостояние и тем более вероятно их НЕ выполние . Пообещают подарить "Журавля" значит в скором времени украдут и "воробьев" . И это подтверждается каждый раз при подписании любых Минсков и перемирий и т.д. Даже банально вспоминаем обещанный зеленый коридор в Иловайске. Любое соглашение будет использовано для усыпления бдительности Минские соглашения, Иловайск тому примеры , как и множество других маленьких Так понятней ?
Так пусть США и РФ аналогично подпишут "пакт о ненападении", как подписали Германия и СССР. У Польши не спрашивали её мнение тогда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин