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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2469247024712472

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:06

  Вкладчик1234 написав:Так пусть США и РФ аналогично подпишут "пакт о ненападении", как подписали Германия и СССР.
У Польши не спрашивали её мнение тогда

блин что-то я засиделся тут уж полночь близиться и по традиции
лучше поздно чем никогда.
Зачем здесь Польшу вписали ? Хорошо аналогия Украина=Польша времен 2-й мировой понятна - вы еще более классно развили дальше мою мысль - это неизбежно - Украина разменная пешка - это еще более утверждает меня в правильности конечного итога моего прогноза. Вся надежда на то что Патриоты ( не люди) немного покрывают территорию Львова :oops: что бы на подлете ... ну это по крайней мере логично что сбывать надо на подлете ибо кто знает куда летит ... может и к Польше долетит значит сбивать надо как минимум над Львовом .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:08

  холява написав:...А МОЖЕТ И ВСТРЕТИМСЯ С РОССИЕЙ В ФИНАЛЕ ....
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ УКРАИНЫ НАД ПОРТУГАЛИЕЙ!(хоть бы не обматюкали )

много капса
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:10

  yama написав:Хорошо аналогия Украина=Польша времен 2-й мировой понятна - вы еще более классно развили дальше мою мысль - это неизбежно - Украина разменная пешка - это еще более утверждает меня в правильности конечного итога моего прогноза. Вся надежда на то что Патриоты ( не люди) немного покрывают территорию Львова

Территорию Львова они немного покрывают.
Но намного лучше они покрывают территорию Щецина, Варшавы, Кракова, Лодзя и т.д. :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:11

  Вкладчик1234 написав:
  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:А какой "мир" Украина может подписать с РФ, если она с ней не воюет? (Если ошибаюсь - пожалуйста ссылку на документ)

А такий тобі документ, прокремлівське опудало підходить? Га?
Рада Федерації надала Путіну дозвіл на введення військ на територію України https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B0%D0%B ... a-17467178


Український документ є?

Прокремлівське опудало такого документу в Україні немає і бути не може, бо моя країна, на відміну від твоєї, не є агресором який несе смерть, каліцтво, горе, море крові для тих слабших хто не став перед ним на коліна.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:18

  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:
Український документ є?

Прокремлівське опудало такого документу в Україні немає і бути не може, бо моя країна, на відміну від твоєї, не є агресором який несе смерть, каліцтво, горе, море крові для тих слабших хто не став перед ним на коліна.

Чи засвідчує якось Україна факт війни з РФ? (не АТО, не ССО, - а саме ВІЙНИ)

ДАТА вступу України у війну з РФ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:21

  Вкладчик1234 написав:Український документ є?

Є! Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19)
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Спекулям пришло тяжёлое время. Навсегда пришло.
Можно раз прыгнуть в последний вагон па28, ну два, но не постоянно. Спекули опечалены будут, что народ поумнел.

чтобы исчезло следствие должна исчезнуть и причина. На колебаниях многие причастные к ним грели руки, и вряд ли откажутся от этого сверх легкого и абсолютно законного способа "делать деньги". Сюрприз сезона оказалось что делать деньги можно не только продавая дорогой доллар но и покупая дешёвый (чтобы позже продать дорого).

Колебания будут пока нужные и осведомленные люди на этом зарабатывают, а ждуны выгодных курсов - теряют. Кто ждал 28 этой осенью чтобы слиться - потерял, слиться можно по 24,50. Кто ждал 26 чтобы откупиться тоже потерял, откупиться можно было по 24. Чисто математически, если кто-то теряет значит кто-то другой зарабатывает...

Сейчас идет загон жадных ждунов в гривну, и ставки по депозитам хорошие и сама гривна с весны только укрепляется, просто мечта, а не актив. Все финансисты мира должны заинтересоваться украинским ньюбиткоином. Но почему то этого не происходит. МММ тоже много давал заработать на первых порах, чтобы загнать как можно больше людей в макулатуру. Ничего не напоминает?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 жов, 2019 23:35, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:25

  Sungsam написав:
  Вкладчик1234 написав:Український документ є?

Є! Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19)

Гарний документ.
Але в ньому нема ані слова про те, що Україна воює з РФ. Чи читач цього документу має сам про це якось здогадатись?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:35

Перепрошую за оффтоп, дякую за спілкування.
Продовжую залишатися на форумі сьогодні в режимі "read only"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:42

  vitaliian написав: Сейчас идет загон жадных ждунов в гривну, и ставки по депозитам хорошие и сама гривна с весны только укрепляется, просто мечта, а не актив. Все финансисты мира должны заинтересоваться украинским ньюбиткоином. Но почему то этого не происходит.

Гривневые ОВГЗ, не?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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