Вкладчик1234 написав:Так пусть США и РФ аналогично подпишут "пакт о ненападении", как подписали Германия и СССР. У Польши не спрашивали её мнение тогда
блин что-то я засиделся тут уж полночь близиться и по традиции лучше поздно чем никогда. Зачем здесь Польшу вписали ? Хорошо аналогия Украина=Польша времен 2-й мировой понятна - вы еще более классно развили дальше мою мысль - это неизбежно - Украина разменная пешка - это еще более утверждает меня в правильности конечного итога моего прогноза. Вся надежда на то что Патриоты ( не люди) немного покрывают территорию Львова что бы на подлете ... ну это по крайней мере логично что сбывать надо на подлете ибо кто знает куда летит ... может и к Польше долетит значит сбивать надо как минимум над Львовом .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав:Хорошо аналогия Украина=Польша времен 2-й мировой понятна - вы еще более классно развили дальше мою мысль - это неизбежно - Украина разменная пешка - это еще более утверждает меня в правильности конечного итога моего прогноза. Вся надежда на то что Патриоты ( не люди) немного покрывают территорию Львова
Территорию Львова они немного покрывают. Но намного лучше они покрывают территорию Щецина, Варшавы, Кракова, Лодзя и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Прокремлівське опудало такого документу в Україні немає і бути не може, бо моя країна, на відміну від твоєї, не є агресором який несе смерть, каліцтво, горе, море крові для тих слабших хто не став перед ним на коліна.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Прокремлівське опудало такого документу в Україні немає і бути не може, бо моя країна, на відміну від твоєї, не є агресором який несе смерть, каліцтво, горе, море крові для тих слабших хто не став перед ним на коліна.
Чи засвідчує якось Україна факт війни з РФ? (не АТО, не ССО, - а саме ВІЙНИ)
ДАТА вступу України у війну з РФ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Є! Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19)
Yuri_61 написав:Спекулям пришло тяжёлое время. Навсегда пришло. Можно раз прыгнуть в последний вагон па28, ну два, но не постоянно. Спекули опечалены будут, что народ поумнел.
чтобы исчезло следствие должна исчезнуть и причина. На колебаниях многие причастные к ним грели руки, и вряд ли откажутся от этого сверх легкого и абсолютно законного способа "делать деньги". Сюрприз сезона оказалось что делать деньги можно не только продавая дорогой доллар но и покупая дешёвый (чтобы позже продать дорого).
Колебания будут пока нужные и осведомленные люди на этом зарабатывают, а ждуны выгодных курсов - теряют. Кто ждал 28 этой осенью чтобы слиться - потерял, слиться можно по 24,50. Кто ждал 26 чтобы откупиться тоже потерял, откупиться можно было по 24. Чисто математически, если кто-то теряет значит кто-то другой зарабатывает...
Сейчас идет загон жадных ждунов в гривну, и ставки по депозитам хорошие и сама гривна с весны только укрепляется, просто мечта, а не актив. Все финансисты мира должны заинтересоваться украинским ньюбиткоином. Но почему то этого не происходит. МММ тоже много давал заработать на первых порах, чтобы загнать как можно больше людей в макулатуру. Ничего не напоминает?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 жов, 2019 23:35, всього редагувалось 6 разів.
Є! Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19)
Гарний документ. Але в ньому нема ані слова про те, що Україна воює з РФ. Чи читач цього документу має сам про це якось здогадатись?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
vitaliian написав: Сейчас идет загон жадных ждунов в гривну, и ставки по депозитам хорошие и сама гривна с весны только укрепляется, просто мечта, а не актив. Все финансисты мира должны заинтересоваться украинским ньюбиткоином. Но почему то этого не происходит.