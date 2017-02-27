Додано: Пон 14 жов, 2019 23:25

Yuri_61 написав: Спекулям пришло тяжёлое время. Навсегда пришло.

Можно раз прыгнуть в последний вагон па28, ну два, но не постоянно. Спекули опечалены будут, что народ поумнел. Спекулям пришло тяжёлое время. Навсегда пришло.Можно раз прыгнуть в последний вагон па28, ну два, но не постоянно. Спекули опечалены будут, что народ поумнел.

чтобы исчезло следствие должна исчезнуть и причина. На колебаниях многие причастные к ним грели руки, и вряд ли откажутся от этого сверх легкого и абсолютно законного способа "делать деньги". Сюрприз сезона оказалось что делать деньги можно не только продавая дорогой доллар но и покупая дешёвый (чтобы позже продать дорого)., а ждуны выгодных курсов - теряют. Кто ждал 28 этой осенью чтобы слиться - потерял, слиться можно по 24,50. Кто ждал 26 чтобы откупиться тоже потерял, откупиться можно было по 24. Чисто математически, если кто-то теряет значит кто-то другой зарабатывает...Сейчас идет загон жадных ждунов в гривну, и ставки по депозитам хорошие и сама гривна с весны только укрепляется, просто мечта, а не актив. Все финансисты мира должны заинтересоваться украинским ньюбиткоином. Но почему то этого не происходит. МММ тоже много давал заработать на первых порах, чтобы загнать как можно больше людей в макулатуру. Ничего не напоминает?