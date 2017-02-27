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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2468246924702471>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:29

  hxbbgaf написав:а если беня обанкротит страну


Один или два миллиарда долларов никак не могут обанкротить страну, это вы перегибаете.

Тем более вряд ли кто-то будет какие-то деньги выплачивать, имхо, сделают Беню каким-нибудь миноритарным акционером.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:32

  hxbbgaf написав:Вы понимаете, что если бене отдадут приват вместо того, чтоб посадить его в тюрьму, нам никто не даст ни копейки? Это позиция МВФ.

Если США или другие "партнёры" захотят отобрать-заморозить что-то - они это сделают без участия Украины
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...А МОЖЕТ И ВСТРЕТИМСЯ С РОССИЕЙ В ФИНАЛЕ ....
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ УКРАИНЫ НАД ПОРТУГАЛИЕЙ!(хоть бы не обматюкали )
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Спекулям пришло тяжёлое время. Навсегда пришло.
Можно раз прыгнуть в последний вагон па28, ну два, но не постоянно. Спекули опечалены будут, что народ поумнел.

чтобы исчезло следствие должна исчезнуть и причина. На колебаниях многие причастные к ним грели руки, и вряд ли откажутся от этого сверх легкого и абсолютно законного способа "делать деньги". Сюрприз сезона оказалось что делать деньги можно не только продавая дорогой доллар но и покупая дешёвый (чтобы позже продать дорого).

Колебания будут пока нужные и осведомленные люди на этом зарабатывают, а ждуны выгодных курсов - теряют. Кто ждал 28 этой осенью чтобы слиться - потерял, слиться можно по 24,50. Кто ждал 26 чтобы откупиться тоже потерял, откупиться можно было по 24. Чисто математически, если кто-то теряет значит кто-то другой зарабатывает...

Сейчас идет загон жадных ждунов в гривну, и ставки по депозитам хорошие и сама гривна с весны только укрепляется, просто мечта, а не актив. Все финансисты мира должны заинтересоваться украинским ньюбиткоином. Но почему то этого не происходит. МММ тоже много давал заработать на первых порах, чтобы загнать как можно больше людей в макулатуру. Ничего не напоминает?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 жов, 2019 23:35, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:35

Перепрошую за оффтоп, дякую за спілкування.
Продовжую залишатися на форумі сьогодні в режимі "read only"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:42

  vitaliian написав: Сейчас идет загон жадных ждунов в гривну, и ставки по депозитам хорошие и сама гривна с весны только укрепляется, просто мечта, а не актив. Все финансисты мира должны заинтересоваться украинским ньюбиткоином. Но почему то этого не происходит.

Гривневые ОВГЗ, не?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:55

В контексте пирамиды как тут любят многие писать. Вот наши долги в разрезе валют.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:48

Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:50

  zzzzzz написав:В контексте пирамиды как тут любят многие писать. Вот наши долги в разрезе валют.

Який "тонкий" наш Міжбанківський валютний ринок.
Конвертація 3% валютного боргу в гривневий за пів року привела до подорожчання гривні на 2 грн.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:52

  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...

Можливо я чогось не бачу? Де ви бачите на картинці ріст боргу на 7 мільярдів доларів?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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