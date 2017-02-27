Один или два миллиарда долларов никак не могут обанкротить страну, это вы перегибаете.
Тем более вряд ли кто-то будет какие-то деньги выплачивать, имхо, сделают Беню каким-нибудь миноритарным акционером.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:29
Один или два миллиарда долларов никак не могут обанкротить страну, это вы перегибаете.
Тем более вряд ли кто-то будет какие-то деньги выплачивать, имхо, сделают Беню каким-нибудь миноритарным акционером.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:32
Если США или другие "партнёры" захотят отобрать-заморозить что-то - они это сделают без участия Украины
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...А МОЖЕТ И ВСТРЕТИМСЯ С РОССИЕЙ В ФИНАЛЕ ....
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ УКРАИНЫ НАД ПОРТУГАЛИЕЙ!(хоть бы не обматюкали )
Додано: Пон 14 жов, 2019 23:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
чтобы исчезло следствие должна исчезнуть и причина. На колебаниях многие причастные к ним грели руки, и вряд ли откажутся от этого сверх легкого и абсолютно законного способа "делать деньги". Сюрприз сезона оказалось что делать деньги можно не только продавая дорогой доллар но и покупая дешёвый (чтобы позже продать дорого).
Колебания будут пока нужные и осведомленные люди на этом зарабатывают, а ждуны выгодных курсов - теряют. Кто ждал 28 этой осенью чтобы слиться - потерял, слиться можно по 24,50. Кто ждал 26 чтобы откупиться тоже потерял, откупиться можно было по 24. Чисто математически, если кто-то теряет значит кто-то другой зарабатывает...
Сейчас идет загон жадных ждунов в гривну, и ставки по депозитам хорошие и сама гривна с весны только укрепляется, просто мечта, а не актив. Все финансисты мира должны заинтересоваться украинским ньюбиткоином. Но почему то этого не происходит. МММ тоже много давал заработать на первых порах, чтобы загнать как можно больше людей в макулатуру. Ничего не напоминает?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 жов, 2019 23:35, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Пон 14 жов, 2019 23:35
Перепрошую за оффтоп, дякую за спілкування.
Продовжую залишатися на форумі сьогодні в режимі "read only"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 14 жов, 2019 23:42
Гривневые ОВГЗ, не?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Вів 15 жов, 2019 07:55
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:48
Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:50
Який "тонкий" наш Міжбанківський валютний ринок.
Конвертація 3% валютного боргу в гривневий за пів року привела до подорожчання гривні на 2 грн.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:52
Можливо я чогось не бачу? Де ви бачите на картинці ріст боргу на 7 мільярдів доларів?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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