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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:56
asti написав:
Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
Что за бред? Откуда 7 млрд? Или это вы пересчитали внутренний гривневый гос долг в доллары?)) От этого нам больше гривен не надо заплатить)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:20
Alex2006 написав: asti написав:
Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
Что за бред? Откуда 7 млрд? Или это вы пересчитали внутренний гривневый гос долг в доллары?)) От этого нам больше гривен не надо заплатить)
Но кредиторы получат больше долларов и только самые осведомленные
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Vint
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:22
Realist написав: asti написав:
Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов!
Можливо я чогось не бачу? Де ви бачите на картинці ріст боргу на 7 мільярдів доларів?
Долг на 31.08.18 - 74,85 млрд долл; долг на 31.08.19 - 81,92 млрд. Разницу считайте сами...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:23
Vint написав: Alex2006 написав: asti написав:
Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
Что за бред? Откуда 7 млрд? Или это вы пересчитали внутренний гривневый гос долг в доллары?)) От этого нам больше гривен не надо заплатить)
Но кредиторы получат больше долларов и только самые осведомленные
Конечно, больше гривен минфину платить не нужно, но требуется выкачать больше долларов из экономики, экспортёров и населения
И кредиторы получат действительно больше РЕАЛЬНЫХ денег, а не бомаги
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Vitalych-new
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:28
asti написав: Realist написав: asti написав:
Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов!
Можливо я чогось не бачу? Де ви бачите на картинці ріст боргу на 7 мільярдів доларів?
Долг на 31.08.18 - 74,85 млрд долл; долг на 31.08.19 - 81,92 млрд. Разницу считайте сами...
Увеличился долг в гривне. В валюте без изменений.
Но если счиатать по разным датам по курсам которые действовали в разное время то можно прийти к таким результатам.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:49
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.
"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:58
Доброе утро.
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холява
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Додано: Вів 15 жов, 2019 10:00
холява написав:
Доброе утро.
Начали с 24.80-25.00
В основном в этом диапазоне + - 2-3 копейки
где так начали ?
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SILVER_UA
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Додано: Вів 15 жов, 2019 10:08
zzzzzz написав:
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.
"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Значит ли это, что украинская сталь может пойти на рынки Турции?
Не в контексте, что именно турки покупают у штатов, но если наш металопрокат может увеличить долю на турецком рынке, то это плюс для нашего торг баланса.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 10:09
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