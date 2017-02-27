RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24692470247124722473>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:56

  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...

Что за бред? Откуда 7 млрд? Или это вы пересчитали внутренний гривневый гос долг в доллары?)) От этого нам больше гривен не надо заплатить)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 4000
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:20

  Alex2006 написав:
  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...

Что за бред? Откуда 7 млрд? Или это вы пересчитали внутренний гривневый гос долг в доллары?)) От этого нам больше гривен не надо заплатить)

Но кредиторы получат больше долларов и только самые осведомленные
Vint
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:22

  Realist написав:
  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов!
Можливо я чогось не бачу? Де ви бачите на картинці ріст боргу на 7 мільярдів доларів?
Долг на 31.08.18 - 74,85 млрд долл; долг на 31.08.19 - 81,92 млрд. Разницу считайте сами...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:23

  Vint написав:
  Alex2006 написав:
  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...

Что за бред? Откуда 7 млрд? Или это вы пересчитали внутренний гривневый гос долг в доллары?)) От этого нам больше гривен не надо заплатить)

Но кредиторы получат больше долларов и только самые осведомленные


Конечно, больше гривен минфину платить не нужно, но требуется выкачать больше долларов из экономики, экспортёров и населения :twisted:
И кредиторы получат действительно больше РЕАЛЬНЫХ денег, а не бомаги
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 04.06.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:28

  asti написав:
  Realist написав:
  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов!
Можливо я чогось не бачу? Де ви бачите на картинці ріст боргу на 7 мільярдів доларів?
Долг на 31.08.18 - 74,85 млрд долл; долг на 31.08.19 - 81,92 млрд. Разницу считайте сами...


Увеличился долг в гривне. В валюте без изменений.
Но если счиатать по разным датам по курсам которые действовали в разное время то можно прийти к таким результатам.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35684
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3473 раз.
Подякували: 7602 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:49

США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35684
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3473 раз.
Подякували: 7602 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро.
Начали с 24.80-25.00
В основном в этом диапазоне + - 2-3 копейки
холява
2
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1986 раз.
Подякували: 1849 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:00

  холява написав:Доброе утро.
Начали с 24.80-25.00
В основном в этом диапазоне + - 2-3 копейки

где так начали ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 450
З нами з: 21.07.10
Подякував: 52 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:08

  zzzzzz написав:
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.


Значит ли это, что украинская сталь может пойти на рынки Турции?
Не в контексте, что именно турки покупают у штатов, но если наш металопрокат может увеличить долю на турецком рынке, то это плюс для нашего торг баланса.
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 31.03.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 24,75-24.88
витя
 
Повідомлень: 320
З нами з: 05.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24692470247124722473>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, zzzzzz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6724 1462430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 10:45
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1593, 1594, 1595
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15943 1911764
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 10:43
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
281 27535
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 15:52
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
"Укрбуд" (23)
15.10.2019 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.