США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.
"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Значит ли это, что украинская сталь может пойти на рынки Турции? Не в контексте, что именно турки покупают у штатов, но если наш металопрокат может увеличить долю на турецком рынке, то это плюс для нашего торг баланса.
Турция - экспортер стали, а не импортер. Поэтому наша сталь туда не пойдет, им скоро свою девать некуда будет.
Любопытный Это минус для нас. Во-первых Турция у нас покупает 6% экспорта. Если турецкая лира обвалится, турки будут покупать у нас меньше товаров. Во-вторых Турция у нас покупает черные металлы. Причем много. Треть всего экспорта в Турцию это наши черные металлы. Пошлины США ударит и по нашим производителям черных металлов.
За сичень-липень Турция у нас купила товаров на 1,531 млрд долларов. Из них черных металлов 469 млн.долларов. Держстат.
П.С. С Турцией у нас положительных торговый баланс почти 500 млн.долларов за сичень-липень. Если лира обвалится.......
Вот еще больше деталей. За сичень-липень Турция немного уменьшила покупку товаров у нас по сравнению с прошлым годом ( -2,3% )
Черный металлов же за аналогичную дату Турция купила у нас меньше на 40%
Самый сильной рост по зерновым +221% и масличным +29% и еще отходы пищевой промышленности +56%
asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
навіть якщо борг виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП? а яке співвідношення ВВП до боргу? як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Загальна ліквідність 61 896,33 + 4 520 - 0 = 66 416,33(63 104,1 + 3 312,23(+ 6 626,23)) млн. гривень.
НБУ в пʼятницю нічого з валюти ні купував, та нічого не продавав. Ріст ліквідності забезпечили автономні чинники, додавши 3310,9 млн. грн., та трошечки додали двотижневого рефінансування у пьятницю на тедері НБУ 1.3 млн.грн. З автономних гарненько додали в оббіг готівки, забравши з коррахунків -1 840,01 млн. грн. Та постаралися і додали ліквідності аж на 5187,61. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
В пʼятницю повернули ПДВ на 702,5(163,8) млн гривень.
Загальна ліквідність виросла, і дістала середнього значення. Коррахунки знову підросли.
Ліквідность вийшла на середнє значення. Здається зʼявились гроші для невеличкої закупівлі доляра
PS https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls Банки продали на вторинному ринку ОВДП на 243,07 млн.грн. Юрособи купили на 123,43 млн.грн. І фізичні особи купили на 19,46 млн.грн. Та, на останок, нерезиденти ДОДАЛИ ще 100,17 млн.грн.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 15 жов, 2019 10:52, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:Любопытный Это минус для нас. Во-первых Турция у нас покупает 6% экспорта. Если турецкая лира обвалится, турки будут покупать у нас меньше товаров. Во-вторых Турция у нас покупает черные металлы. Причем много. Треть всего экспорта в Турцию это наши черные металлы. Пошлины США ударит и по нашим производителям черных металлов.
За сичень-липень Турция у нас купила товаров на 1,531 млрд долларов. Из них черных металлов 469 млн.долларов. Держстат.
П.С. С Турцией у нас положительных торговый баланс почти 500 млн.долларов за сичень-липень. Если лира обвалится.......
Вот еще больше деталей. За сичень-липень Турция немного уменьшила покупку товаров у нас по сравнению с прошлым годом ( -2,3% )
Черный металлов же за аналогичную дату Турция купила у нас меньше на 40%
Самый сильной рост по зерновым +221% и масличным +29% и еще отходы пищевой промышленности +56%
а якщо наш метал під в США замість? або об"єми в Тереччини не в падуть, а лише прибуток... акурт в темі своїй пише, чо в турків все зйбс, воюють на чужій території...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
23 марта 2018 года США ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением с Украины. Впоследствии 6 стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика - добились их исключения из-под действия 25%-ной пошлины.
23 марта 2018 года США ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением с Украины. Впоследствии 6 стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика - добились их исключения из-под действия 25%-ной пошлины.
біда-біда
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/