RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2470247124722473>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:13

  Любопытный написав:
  zzzzzz написав:
США увеличат на 50% тарифы на сталь из Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются глубоко серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.


Значит ли это, что украинская сталь может пойти на рынки Турции?
Не в контексте, что именно турки покупают у штатов, но если наш металопрокат может увеличить долю на турецком рынке, то это плюс для нашего торг баланса.

Турция - экспортер стали, а не импортер. Поэтому наша сталь туда не пойдет, им скоро свою девать некуда будет.
Искатель
 
Повідомлень: 3137
З нами з: 22.02.16
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:22

Любопытный
Это минус для нас.
Во-первых Турция у нас покупает 6% экспорта. Если турецкая лира обвалится, турки будут покупать у нас меньше товаров.
Во-вторых Турция у нас покупает черные металлы. Причем много. Треть всего экспорта в Турцию это наши черные металлы. Пошлины США ударит и по нашим производителям черных металлов.

За сичень-липень Турция у нас купила товаров на 1,531 млрд долларов. Из них черных металлов 469 млн.долларов.
Держстат.

П.С. С Турцией у нас положительных торговый баланс почти 500 млн.долларов за сичень-липень. Если лира обвалится.......


Вот еще больше деталей.
За сичень-липень Турция немного уменьшила покупку товаров у нас по сравнению с прошлым годом ( -2,3% )

Черный металлов же за аналогичную дату Турция купила у нас меньше на 40%

Самый сильной рост по зерновым +221% и масличным +29% и еще отходы пищевой промышленности +56%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35684
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3473 раз.
Подякували: 7602 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:36

  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...

навіть якщо борг виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП?
а яке співвідношення ВВП до боргу?
як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16469
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:45

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 61 896,33(59 231,10 + 2 665,23) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 4 520(3 873 + 647) млн.
Овернайти кредіт 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.

Рефинансування залучили 16,5%: 130(2)-128,7(2)= + 1,3

Загальна ліквідність 61 896,33 + 4 520 - 0 = 66 416,33(63 104,1 + 3 312,23(+ 6 626,23)) млн. гривень.

НБУ в пʼятницю нічого з валюти ні купував, та нічого не продавав. Ріст ліквідності забезпечили автономні чинники, додавши 3310,9 млн. грн., та трошечки додали двотижневого рефінансування у пьятницю на тедері НБУ 1.3 млн.грн. З автономних гарненько додали в оббіг готівки, забравши з коррахунків -1 840,01 млн. грн. Та постаралися і додали ліквідності аж на 5187,61. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

В пʼятницю повернули ПДВ на 702,5(163,8) млн гривень.

Загальна ліквідність виросла, і дістала середнього значення. Коррахунки знову підросли.

Ліквідность вийшла на середнє значення. Здається зʼявились гроші для невеличкої закупівлі доляра

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Банки продали на вторинному ринку ОВДП на 243,07 млн.грн.
Юрособи купили на 123,43 млн.грн.
І фізичні особи купили на 19,46 млн.грн.
Та, на останок, нерезиденти ДОДАЛИ ще 100,17 млн.грн.

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 15 жов, 2019 10:52, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 970
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
1
6
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:46

  zzzzzz написав:Любопытный
Это минус для нас.
Во-первых Турция у нас покупает 6% экспорта. Если турецкая лира обвалится, турки будут покупать у нас меньше товаров.
Во-вторых Турция у нас покупает черные металлы. Причем много. Треть всего экспорта в Турцию это наши черные металлы. Пошлины США ударит и по нашим производителям черных металлов.

За сичень-липень Турция у нас купила товаров на 1,531 млрд долларов. Из них черных металлов 469 млн.долларов.
Держстат.

П.С. С Турцией у нас положительных торговый баланс почти 500 млн.долларов за сичень-липень. Если лира обвалится.......


Вот еще больше деталей.
За сичень-липень Турция немного уменьшила покупку товаров у нас по сравнению с прошлым годом ( -2,3% )

Черный металлов же за аналогичную дату Турция купила у нас меньше на 40%

Самый сильной рост по зерновым +221% и масличным +29% и еще отходы пищевой промышленности +56%

а якщо наш метал під в США замість?
або об"єми в Тереччини не в падуть, а лише прибуток...
акурт в темі своїй пише, чо в турків все зйбс, воюють на чужій території...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16469
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

питання знатокам, продавати вже євро, чи чекати ще ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16469
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:48

flyman

23 марта 2018 года США ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением с Украины. Впоследствии 6 стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика - добились их исключения из-под действия 25%-ной пошлины.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35684
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3473 раз.
Подякували: 7602 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:50

  zzzzzz написав:flyman

23 марта 2018 года США ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением с Украины. Впоследствии 6 стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика - добились их исключения из-под действия 25%-ной пошлины.

біда-біда
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16469
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наблюдаю за ростом курса на МБ и накладываю на курсы по меняйлу - уже почти сравнялись.
ЧР не верит в рост? Или игроки МБ ближе к инфе по Привату?

Возможно смотрю с временным лагом (МБ на курс.ком.юа).
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 31.03.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:58

Так и есть. НБУ и инсайдеры устроили настоящий всеукраинский Космолот. Никакой это не рынок.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1996
З нами з: 26.06.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2470247124722473>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6724 1462429
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 10:45
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1593, 1594, 1595
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15943 1911761
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 10:43
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
281 27534
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 15:52
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
"Укрбуд" (23)
15.10.2019 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.