|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:00
США на самом деле очень мало покупает у нас товаров.
Экспорт Украины январь-июль 28,748 млрд.долларов
Турция - 1,503 млрд
США - 0,614 млн
из них :
- черные металы 246 млн
- изделия из них 131 млн
США очень сильно закрывает свой рынок, и Украине туда пробиться не реально .
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35684
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3473 раз.
- Подякували: 7602 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:03
Що за голод на міжбанку)
-
twin
-
-
- Повідомлень: 3120
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:05
twin написав:
Що за голод на міжбанку)
Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20906
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1335 раз.
- Подякували: 2078 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:14
hxbbgaf написав: twin написав:
Що за голод на міжбанку)
Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.
По ОВДП ще рано, вечером буде відомо. А по Привату якось собі не уявляю інакшого рішення...
-
twin
-
-
- Повідомлень: 3120
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6724
|1462429
|
|
|15943
|1911760
|
|
|281
|27534
|
|