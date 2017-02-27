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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2470247124722473

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:00

США на самом деле очень мало покупает у нас товаров.

Экспорт Украины январь-июль 28,748 млрд.долларов

Турция - 1,503 млрд
США - 0,614 млн
из них :
- черные металы 246 млн
- изделия из них 131 млн

США очень сильно закрывает свой рынок, и Украине туда пробиться не реально .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що за голод на міжбанку)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:05

  twin написав:Що за голод на міжбанку)

Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:14

  hxbbgaf написав:
  twin написав:Що за голод на міжбанку)

Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.

По ОВДП ще рано, вечером буде відомо. А по Привату якось собі не уявляю інакшого рішення...
twin
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