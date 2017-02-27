Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.10.2019..................2477,3763 Доллар укрепился на 24 копейки. Открылись на копейку выше закрытия пятницы. Совсем немного постояв в раздумьях, рано начали активную торговлю, которая сопровождалась перманентным ростом котировок до 11-40. За это время успели подрасти на 15 копеек. Потом сделали небольшую паузу. После полудня наметился новый этап роста.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 10.10.2019 Усього, млн дол. США 452.5 Обороты очень хорошие. Не исключено, что в этом сыграла роль подготовка к длинным выходным.
Moneta написав:Так и есть. НБУ и инсайдеры устроили настоящий всеукраинский Космолот. Никакой это не рынок.
Может хватит ныть? Ну не угадали тренд,что надо как маленькая девочка лить слёзы месяцами,какой не справедливый мир,один я дартаньян,а все вокруг бяки
А что устроили в США,набрали триллионы баксов,это космолот или ещё нет?
Будьте мужиком,а не мокрой бумагой,думайте как действовать дальше,как пытаться заработать на сегодняшнем курсе,или радость была только тогда,когда один педро грохнул без дефолта гривну в 4-ре раза,а теперь одна баба 200 баксов не знает куда припарковать украденные деньги на горе 40-ка миллионов? Тогда была искренняя радость,а сейчас печаль и горе?
Ребятушечки,подскажите,сегодня ракета или ещё только разминка? Наличка сидит без шальной гривны,не успевает за таким галопирующим межбанком,не хочет даже по 24.85 принимать,демоны
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
навіть якщо борг виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП? а яке співвідношення ВВП до боргу? як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
це все неважливо, головне - борг виріс майже на 10% на рік - оце головний показник і досить поганий, до речі. Щось у світі станеться, гривня впаде до 30 за долар і яке буде співвідношення до ВВП?!