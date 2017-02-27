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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2471247224732474>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:00

США на самом деле очень мало покупает у нас товаров.

Экспорт Украины январь-июль 28,748 млрд.долларов

Турция - 1,503 млрд
США - 0,614 млн
из них :
- черные металы 246 млн
- изделия из них 131 млн

США очень сильно закрывает свой рынок, и Украине туда пробиться не реально .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що за голод на міжбанку)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:05

  twin написав:Що за голод на міжбанку)

Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:14

  hxbbgaf написав:
  twin написав:Що за голод на міжбанку)

Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.

По ОВДП ще рано, вечером буде відомо. А по Привату якось собі не уявляю інакшого рішення...
twin
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:31

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.10.2019..................2477,3763
Доллар укрепился на 24 копейки.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы. Совсем немного постояв в раздумьях, рано начали активную торговлю, которая сопровождалась перманентным ростом котировок до 11-40. За это время успели подрасти на 15 копеек. Потом сделали небольшую паузу. После полудня наметился новый этап роста.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
10.10.2019
Усього, млн дол. США 452.5
Обороты очень хорошие. Не исключено, что в этом сыграла роль подготовка к длинным выходным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 24.80-24.92
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:18

  Moneta написав:Так и есть. НБУ и инсайдеры устроили настоящий всеукраинский Космолот. Никакой это не рынок.


Может хватит ныть?
Ну не угадали тренд,что надо как маленькая девочка лить слёзы месяцами,какой не справедливый мир,один я дартаньян,а все вокруг бяки :lol:

А что устроили в США,набрали триллионы баксов,это космолот или ещё нет? :mrgreen:

Будьте мужиком,а не мокрой бумагой,думайте как действовать дальше,как пытаться заработать на сегодняшнем курсе,или радость была только тогда,когда один педро грохнул без дефолта гривну в 4-ре раза,а теперь одна баба 200 баксов не знает куда припарковать украденные деньги на горе 40-ка миллионов?
Тогда была искренняя радость,а сейчас печаль и горе?

Ребятушечки,подскажите,сегодня ракета или ещё только разминка?
Наличка сидит без шальной гривны,не успевает за таким галопирующим межбанком,не хочет даже по 24.85 принимать,демоны :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:22

Когда решение по приавту, когда вниз?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:24

  Oleg_Sa написав:Когда решение по приавту, когда вниз?



https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/

внутриукраинское 17 октября
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:35

  flyman написав:
  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
навіть якщо борг виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП?
а яке співвідношення ВВП до боргу?
як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
це все неважливо, головне - борг виріс майже на 10% на рік - оце головний показник і досить поганий, до речі.
Щось у світі станеться, гривня впаде до 30 за долар і яке буде співвідношення до ВВП?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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