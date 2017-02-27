asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
навіть якщо борг виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП? а яке співвідношення ВВП до боргу? як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
це все неважливо, головне - борг виріс майже на 10% на рік - оце головний показник і досить поганий, до речі. Щось у світі станеться, гривня впаде до 30 за долар і яке буде співвідношення до ВВП?!
е, так і борг номінований в гриші впаде... крутнули курс із 26.5 на 24,5 от тобі і ріст боргу в USD ще раз, для танкістів, важливо не абсолютні величини, а співвідношення. виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП? а яке співвідношення ВВП до боргу? як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
жду атвєта, как салавєй лєта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/