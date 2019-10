Додано: Вів 15 жов, 2019 12:51

asti написав: flyman написав: asti написав: Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, що они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да... навіть якщо борг виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП?

а яке співвідношення ВВП до боргу?

це все неважливо, головне - борг виріс майже на 10% на рік - оце головний показник і досить поганий, до речі.

Щось у світі станеться, гривня впаде до 30 за долар і яке буде співвідношення до ВВП?!

е, так і борг номінований в гриші впаде...

крутнули курс із 26.5 на 24,5 от тобі і ріст боргу в USD

ще раз, для танкістів, важливо не абсолютні величини, а співвідношення.

е, так і борг номінований в гриші впаде...

крутнули курс із 26.5 на 24,5 от тобі і ріст боргу в USD

ще раз, для танкістів, важливо не абсолютні величини, а співвідношення.

виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП?

а яке співвідношення ВВП до боргу?

як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?



