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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2471247224732474

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:36

  twin написав:
  hxbbgaf написав:
  twin написав:Що за голод на міжбанку)

Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.

По ОВДП ще рано, вечером буде відомо. А по Привату якось собі не уявляю інакшого рішення...

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛОНДОНА ПІДТРИМАВ ПРИВАТБАНК У СПОРІ З КОЛОМОЙСЬКИМ І БОГОЛЮБОВИМ.
http://финбаланс.ком.юа/news/bloomberg ... n_get_more
Но нашим "судьям" ни Лондон, ни Парыж не указ, тока собственная ляжка, ее должно жать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:39

Опа!
Межбанк сделал ступеньку вниз...
Молниеносная реакция!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:47

  asti написав:Опа!
Межбанк сделал ступеньку вниз...
Молниеносная реакция!! :) :)

какая ступенька? обед у людей.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:51

  edgar_po написав:
  asti написав:Опа!
Межбанк сделал ступеньку вниз...
Молниеносная реакция!! :) :)

какая ступенька? обед у людей.


ага, выросли за день на 16 коп., а вниз сдвинулись в обед на 1 коп. и УРА, ТОВАРИЩИ !!! :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:51

  asti написав:
  flyman написав:
  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
навіть якщо борг виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП?
а яке співвідношення ВВП до боргу?
як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
це все неважливо, головне - борг виріс майже на 10% на рік - оце головний показник і досить поганий, до речі.
Щось у світі станеться, гривня впаде до 30 за долар і яке буде співвідношення до ВВП?!

е, так і борг номінований в гриші впаде...
крутнули курс із 26.5 на 24,5 от тобі і ріст боргу в USD
ще раз, для танкістів, важливо не абсолютні величини, а співвідношення.
виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП?
а яке співвідношення ВВП до боргу?
як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?

жду атвєта, как салавєй лєта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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