В судах экс-владельцы Приватбанка оспаривают технические аспекты национализации, сообщил Петр Крумханзл.Бывшие акционеры ПриватБанка не отрицают факт, что банкили, в судах они оспаривают технические аспекты национализации. Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал председатель правления национализированного ПриватБанка Петр Крумханзл."Для бывших владельцев обращаться к зарубежному суда очень рискованно. Иностранный суд обычно независимый и принимает решения в соответствии с законом. Это с большой вероятностью будет решением не в их пользу. Поэтому они предпочитают обращаться в украинские суды, где сегодня рассматривается более 400 дел. Мы же наоборот обращаемся в иностранные юрисдикции. Бывшие акционеры оспаривают технические аспекты национализации. Они не отрицают факт, что банк был неплатежеспособным или из банка выводились средства ", - сказал Крумханзл."Очень простой пример: в одном из судебных процессов был поставлен вопрос о законности проверки, проведенной Национальным банком в ПриватБанке к национализации. И суд вынес очень интересное решение, что Нацбанк не должен был проводить проверку. Возможно, я иностранец, возможно, я чего-то не понимаю. Но в чем тогда роль регулятора, если не в том, чтобы проверять банки ли работают они в соответствии с законом? имеют ли надлежащий учет? Я не могу представить ни одну страну в мире, где бы суд сказал, что центробанк не может проводить проверку ", - говорил Крумханзл.Также он напомнил, что было инициировано ряд крупных судебных дел, целью которых является возмещение убытков и возврата средств, которые были незаконно выведены из банка."Я имею в виду дела, которые мы передали в Лондонский суд, второе - это судебное дело в штате Делавэр, США, а третье - на Кипре. Мы ищем самый эффективный способ вернуть деньги. Как известно, в 2016 году правительству пришлось вложить в банк 155 миллиардов гривен, чтобы спасти банк от банкротства. А подтверждена аудитором сумма проблемных кредитов, которые достались нам "в наследство" от того периода, когда банк находился под контролем бывших владельцев, составляет около 213 млрд грн ", - добавил председатель правления ПриватБанка.Ранее первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Reuters заявила, что переговоры Украины с МВФ о новой кредитной программе тормозятся из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком.8 октября Хозсуд Киева завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и назначил дату дебатов – 17 октября. Источники допускают, что решение суда может быть вынесено в этот же день.